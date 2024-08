Fortaleza mantém embalo, vence o Cruzeiro e assume o 3º lugar do Brasileirão

Com sete jogos de invencibilidade – sendo seis vitórias e um empate -, o Fortaleza segue na sua escalada no Campeonato Brasileiro. Eficiente mais uma vez derrubou os 100% do Cruzeiro como mandante na competição, ao vencer por 2 a 1, nesta segunda-feira, no encerramento da 21ª rodada, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

Com gols de Breno Lopes e Renato Kayzer, o Fortaleza chegou a 39 pontos, ultrapassou o Palmeiras e assumiu a terceira colocação na tabela. O time ainda tem um jogo a menos que o líder Botafogo, com 43. O vice-líder é o Flamengo, com 40, que também tem um jogo a menos a cumprir. Já o Cruzeiro, perdeu sua sequência de duas vitórias seguidas e a chance de voltar ao G-4. O time mineiro é o quinto, com 35 pontos.

A partida foi disputada fora de Minas Gerais, uma vez que, ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno frente à SAF, o mando de campo foi vendido para um grupo de comunicação.

O duelo começou quente. Eficiente, no primeiro ataque, Breno Lopes abriu o placar para o Fortaleza, com oito minutos de bola rolando. O atacante recebeu belo passe de Marinho e bateu cruzado.

A reação do Cruzeiro foi imediata. Aproveitando a falha da defesa adversária, Matheus Henrique bateu colocado e deixou tudo igual, aos 14. Foi o primeiro gol do reforço mineiro.

A partida era boa, com bastante movimentação e triangulações, criando várias oportunidades de gol. O time mineiro tinha mais posse e volume, enquanto o time nordestino acelerava as jogadas em saídas rápidas nos contra-ataques. A mesma eficiência vista no início do jogo, deu as caras na reta final. Após cobrança de falta rápida, Kervin Andrade cruzou rasteiro e Renato Kayzer deu a vitória parcial ao Fortaleza, aos 41.

O panorama da segunda etapa se manteve. O Cruzeiro seguia superior na posse da bola e encontrava dificuldade de penetrar na defesa adversária. A alternativa foi arriscar de longa distância, mas na única que foi na direção do gol, o goleiro João Ricardo espalmou.

O Fortaleza jogava com inteligência. Quando conseguia, prendia a bola no ataque e explorava bem os lados do campo, principalmente após a entrada de Moisés no ataque. Na reta final, o time mineiro ensaiou uma pressão e nos acréscimos Barreal carimbou o travessão, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Na próxima rodada, o Cruzeiro tem o clássico mineiro diante do rival Atlético-MG, no sábado, às 21h30, no Mineirão. Já o Fortaleza abre a 22ª rodada no sábado, às 16 horas, contra o Criciúma, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 FORTALEZA

CRUZEIRO – Cássio; William (Wesley Gasolina), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Vitinho), Matheus Henrique (Lucas SIlva), Barreal e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Dinneno) e Lautaro Díaz (Arthur Gomes). Técnico: Fernando Seabra.

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Kervin Andrade), Lucas Sasha e Matheus Rossetto (José Welison); Breno Lopes (Pedro Rocha), Renato Kayzer (Moisés) e Marinho (Dudu). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Breno Lopes, aos oito, Matheus Henrique, aos 14, e Renato Kayzer, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Marcelo, Lautaro Díaz, Dinneno e Zé Ivaldo (Cruzeiro); João Ricardo, Breno Lopes, Yago Pikachu e Marinho (Fortaleza).

ÁRBITRO – Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).