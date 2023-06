Esporte Fortaleza empata sem gols com o Bahia e perde chance de entrar no G-4 do Brasileirão

Em jogo com várias lesões, o Fortaleza perdeu a oportunidade de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro ao ficar no 0 a 0 com o Bahia, neste sábado, na Arena Castelão, pela nona rodada.

Com o resultado, o time cearense chegou aos 14 pontos e segue brigando por vaga na Libertadores. O Bahia, que conheceu o quinto jogo sem vitória, tem oito, ainda próximo da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo ficou marcado pelas lesões no Castelão. Foram três jogadores machucados, o caso mais grave foi do atacante Guilherme, que saiu de campo de ambulância após sofrer um choque de cabeça com o goleiro Marcos Felipe. Felizmente o atleta está bem, mas fará novos exames ao longo do dia. Romarinho, do Fortaleza, e Vitor Hugo, do Bahia, também se lesionaram.

Em campo, o Fortaleza criou a sua melhor oportunidade da etapa inicial aos nove minutos. Após cobrança de escanteio de Pochettino, Thiago Galhardo cabeceou para fora. O Bahia foi se soltando aos poucos e chegou em um contra-ataque com Cicinho. O lateral saiu na cara do gol, aos 19, mas não conseguiu finalizar.

O jogo, no entanto, foi truncado, com duras disputas. João Ricardo e Marcos Felipe pouco trabalharam, até pela falta de pontaria de ambas as equipes.

O Fortaleza voltou para o segundo tempo em ritmo intenso e perdeu uma chance atrás da outra de abrir o marcador. Logo aos dois minutos, Yago Pikachu recebeu dentro da área de Tinga, mas pegou muito mal na bola e a isolou.

Aos cinco, o mesmo Pikachu avançou pela direita e lançou para Lucero, que cabeceou para fora. O jogo acabou caindo de produção e foi ganhar em emoção no fim. Aos 47, Cicinho lançou para Vinícius Mingotti, que pegou de primeira e mandou raspando a trave. Ainda deu tempo para o Fortaleza chegar a marcar com Vinícius Zanocelo, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento de Lucero e decretou a igualdade.

O Bahia volta a campo no sábado, às 18h30, diante do Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo dia, às 21h, o Fortaleza visita o Botafogo, no Engenhão, no Rio.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 BAHIA

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Vinícius Zanocelo), Calebe (Silvio Romero), Pochettino (Lucero) e Romarinho (Guilherme, depois Yago Pikachu); Thiago Galhardo. Técnico: Juan Vojvoda.

BAHIA – Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo (Gabriel Xavier); Cicinho, Acevedo, Rezende (Diego Rosa), Thaciano e Ryan; Ademir (Cauly) e Everaldo (Vinícius Mingotti). Técnico: Renato Paiva.

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

CARTÕES AMARELOS – Vinícius Zanocelo (Fortaleza); Acevedo, Cicinho e Everaldo (Bahia).

RENDA – R$ 371.921,00.

PÚBLICO – 38.338 torcedores.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).