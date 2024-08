Esporte Fortaleza empata com Rosario Central no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Apesar de não ter vencido, o Fortaleza conquistou um bom resultado na Argentina nesta quarta-feira. Em jogo válido pela rodada de ida das oitavas de final, até saiu na frente com um golaço de Marinho, mas acabou empatando por 1 a 1, com o Rosario Central, no estádio Gigante Arroyito. Com isso, para avançar no mata-mata, o time brasileiro precisará vencer no duelo de volta.

A partida está marcada para a próxima quarta-feira (dia 21), na Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h. Quem vencer no tempo regulamentar, estará classificado às quartas de final. Em caso de empate, a decisão da vaga irá para os pênaltis.

A partida começou a todo vapor e o Fortaleza abriu o placar com um golaço logo no primeiro minuto. Marinho cobrou falta praticamente da lateral do campo e deu a impressão que iria cruzar na área, mas a bola pegou efeito e acabou morrendo no fundo da rede.

Mas, momentos depois, o Rosario Central conseguiu empatar. Aos cinco minutos, após uma cobrança de escanteio, Mallo foi ao segundo andar e cabeceou. A bola iria para fora, mas Sández apareceu para completar para o gol. No decorrer do primeiro tempo, o Fortaleza chegou a acertar uma bola no travessão com Pedro Augusto, mas o duelo foi para o intervalo com o empate por 1 a 1.

Na volta para o segundo tempo, a partida seguiu equilibrada. O Fortaleza quase pulou na frente do placar aos dois minutos, em cobrança de falta de Breno Lopes, que morreu no lado de fora da rede.

Enquanto isso, o time argentino seguiu se segurando na defesa. Nos minutos finais, as faltas prevaleceram e apesar do Rosario Central ter tido algumas chances, o duelo terminou mesmo empatado por 1 a 1 e a decisão ficou para o Brasil.

FICHA TÉCNICA

ROSARIO CENTRAL-ARG 1 X 1 FORTALEZA

ROSARIO CENTRAL – Broun; Coronel, Mallo, Quintana (Barbieri) e Sández; Ibarra, Maurício Martínez (Ortiz), Lovera (Malcorra), Jonatan Gómez (Giaccone) e Campaz; Copetti (Módica). Técnico: Matías Lequi.

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (José Welison), Pedro Augusto e Pochettino (Emmanuel Martínez); Marinho (Yago Pikachu/Machuca), Renato Kayzer (Moisés) e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS – Marinho, ao um minuto, e Sández, aos cinco, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Campaz, Quintana e Mallo (Rosario Central) e Brítez, Cardona, Matheus Rossetto e Pedro Augusto (Fortaleza).

ÁRBITRO – Alexis Herrera (VEN).

RENDA/ PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Gigante Arroyito, em Rosario (ARG).