Fortaleza bate Criciúma e assume provisoriamente a vice-liderança do Brasileirão

O Fortaleza vem provando jogo a jogo que vai ser um dos concorrentes na briga pelo título do Brasileirão deste ano. Neste sábado, no duelo que abriu a 22ª rodada, o time cearense embalou a nona vitória nos últimos dez jogos e assumiu a vice-liderança provisória, ao vencer o Criciúma, por 1 a 0, na Arena Castelão. Moisés, no começo do segundo tempo, marcou o gol da vitória.

Com o resultado, o Fortaleza foi aos 42 pontos e está atrás apenas do Botafogo, que tem 43. Mas, poderá ser ultrapassado pelo Flamengo que tem 40 e ainda joga na rodada. Já o Criciúma viu sua série de duas vitórias seguidas chegar ao fim, mas segue na parte intermediária da tabela com 24 pontos, em 12º.

Apesar da pressão do Fortaleza nos primeiros minutos, logo o Criciúma conseguiu equilibrar as ações e também criou boas chances. Tanto que a primeira oportunidade clara de gol saiu aos oito minutos, quando Trauco cruzou a Bolasie cabeceou firme, mas parou em bela defesa do goleiro João Ricardo.

A resposta do Fortaleza veio aos 26, quando Felipe Jonathan foi lançado na área. Apesar de estar atrás do zagueiro na corrida, ele se esticou inteiro e conseguiu completar para o gol, mas o goleiro Gustavo conseguiu fazer a defesa à queima roupa.

Tudo mudou logo aos três minutos do segundo tempo. Mais uma vez na pressão inicial, depois de um cruzamento na área de Yago Pikachu, o oportunista Moisés apareceu sem marcação dentro da pequena área e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Em desvantagem, o Criciúma quase empatou aos 21. Allano recebeu em velocidade e chutou, mas a bola bateu na trave antes de sair pela linha de fundo. Nos minutos finais, o visitante teve que se mandar ao ataque em busca do empate e acabou dando mais espaço ao Fortaleza, que aproveitou a reta final para criar chances. No último lance da partida, Marinho cobrou falta com perigo e fez com que Gustavo se esticasse inteiro para mandar para fora. A vitória já estava garantida e também a festa nas arquibancadas.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 23ª rodada do Brasileirão. No sábado (dia 17), o Fortaleza visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Criciúma joga no domingo (dia 18) quando enfrenta o Vasco no Estádio Heriberto Hulse, às 16h.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 CRICIÚMA

FORTALEZA – João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco); Lucas Sasha (Pedro Augusto), Matheus Rossetto e Kervin Andrade (Pochettino); Yago Pikachu, Renato Kayzer (Marinho) e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco (João Carlos); Higor Meritão, Newton (Arthur Caíque), Marquinhos Gabriel (Eliédson) e Marcelo Hermes; Bolasie e Allano (Jonathan). Técnico: Claudio Tencati.

GOL – Moisés, aos três minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Sasha, Marcelo Hermes e Titi (Fortaleza). Arthur Caíke, Marquinhos Gabriel e Trauco (Criciúma).

ÁRBITRO – Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 40.311 torcedores

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).