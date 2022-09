Fórmula 1 vai ter seis corridas sprint no calendário de 2023

O Conselho Mundial de Automobilismo aprovou, nesta terça-feira, o aumento de três para seis sessões corridas sprint (corridas de classificação) na temporada 2023 da Fórmula 1. A Federação Internacional de Automobilismo promete anunciar nos próximos dias quais Grandes Prêmios terão este evento.

As corridas de sprint foram introduzidas na F-1 em 2021 e provaram ser uma adição popular ao formato habitual de fim de semana, com a qualificação mudando para sexta-feira e uma corrida extra de 100 quilômetros no calendário de sábado para definir o grid do GP de domingo.

Em 2021, Silverstone (Inglaterra), Monza (Itália) e Interlagos (Brasil) foram as corridas escolhidas. Neste ano, são Ímola (Emilia Romagna), Red Bull Ring (Áustria) e Interlagos (Brasil).

“Estou satisfeito por podermos confirmar que seis Sprints farão parte do campeonato a partir de 2023, aproveitando o sucesso do novo formato”, disse o presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. “O Sprint oferece ação ao longo de três dias com todos os pilotos lutando por algo desde o início na sexta-feira até o evento principal no domingo, adicionando mais drama e emoção ao fim de semana.”

Segundo o dirigente, todos os envolvidos no fim de semana de GP aprovaram o evento. “O retorno dos fãs, equipes, promotores e parceiros tem sido muito positivo e o formato está adicionando uma nova dimensão à Fórmula 1, e todos queremos garantir seu sucesso no futuro.”

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, acrescentou: “A confirmação de que seis finais de semana de corrida com Sprint ocorrerão a partir da temporada 2023 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA é outro exemplo do crescimento e prosperidade contínuos no mais alto nível do automobilismo.

Sulayem concluiu: “As sessões de sprint proporcionam uma dinâmica emocionante ao formato de fim de semana de corrida e provaram ser populares nas últimas duas temporadas – tenho certeza de que essa tendência positiva continuará.”