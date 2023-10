Fórmula 1 renova contrato com o GP da Bélgica até 2025

A Fórmula 1 aumentou o contrato do GP da Bélgica em um ano e garantiu a presença da etapa, disputada no Circuito de Spa-Francorchamps, até 2025. Rodeado pela floresta de Ardennes, o autódromo é um dos sete que fizeram parte da edição inaugural da categoria, em 1950, e tem uma pista com sete quilômetros de extensão, na qual já foram realizadas 56 etapas da F-1 ao longo da história.

“Spa é sinônimo de Fórmula 1, tendo sido um dos circuitos em nossa primeira temporada. É muito querido por fãs e pilotos, por isso estou muito satisfeito em estender nosso relacionamento com eles até 2025”, afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, nesta sexta-feira.

Apesar de toda tradição, existem preocupações a respeito da segurança do circuito. Em julho, debaixo de forte chuva, o adolescente holandês Dilano Van’t Hoff morreu em Spa-Francorchamps ao sofrer um acidente durante uma corrida do Campeonato de Fórmula Regional Europeia. Além disso, em 2019 O piloto francês Anthoine Hubert morreu após um acidente com vários carros durante uma corrida de Fórmula 2.

“Fizemos grandes progressos nos últimos anos para melhorar a experiência e a infraestrutura dos fãs, e o trabalho está em andamento entre todas as partes interessadas, com um foco claro em oferecer corridas seguras e emocionantes”, disse Domenicali.

No GP da Bélgica deste ano, o as arquibancadas do circuito receberam 380 mil pessoas, superando em 20 mil o público da edição de 2022. Querida pelos fãs, a pista também está no gosto dos pilotos. O campeão antecipado Max Verstappen, vencedor da etapa belga deste ano, já disse que ela é a sua favorita.