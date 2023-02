Fórmula 1: Lewis Hamilton vira garoto-propaganda de banco brasileiro

Perto da estreia na temporada 2023 da Fórmula 1, Lewis Hamilton agora também é o garoto propaganda da nova campanha do Itaú Personnalité. Em vídeo divulgado nesta segunda-feira, o piloto da Mercedes aparece explicando os motivos que o fazem confiar no banco e fala o slogan da marca, que é ‘sempre em movimento’.

O Itaú Personalité é o segmento do banco para pessoas de alta renda e Eduardo Tracanella, diretor de marketing da empresa, explicou a relação que a companhia encontrou para ter Lewis Hamilton como garoto propaganda deste momento.

“Trazer uma personalidade internacional não era, necessariamente, o que queríamos, mas Hamilton tem uma conexão com o País, inicialmente, por conta de Ayrton Senna ser um ídolo da infância dele. Porém, essa relação cresceu ao longo do tempo e o brasileiro passou a torcer muito por ele”, salienta.

Lewis Hamilton é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 da história. Até o momento, o piloto britânico conquistou sete vezes o título de campeão mundial da maior categoria do automobilismo mundial.

A temporada de 2023 da Fórmula 1 terá início no próximo domingo (5), com o Grande Prêmio do Bahrein. Lewis Hamilton é considerado um dos favoritos para a conquista de mais um título.