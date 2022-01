Fórmula 1 anuncia a renovação de contrato e mantém o GP de Cingapura até 2028

A organização da Fórmula 1 anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acordo para manter o GP de Cingapura, disputado no circuito de rua de Marina Bay, no calendário por mais sete anos, estendendo o contrato até 2028.

Apesar de ter ficado ausente do calendário em 2020 e 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, a primeira corrida noturna da Fórmula 1 está de volta neste ano com a prova marcada para o dia 2 de outubro, como a segunda etapa de uma rodada tripla que começa na Rússia, em Sochi, e termina no Japão, em Suzuka.

A última extensão de contrato com Cingapura foi um acordo de quatro anos anunciada em setembro de 2017, tendo como validade até 2021. Mas como as duas últimas corridas não aconteceram, o acordo atual representa, de fato, esses dois não-realizados mais cinco, resolvendo a situação dos eventos cancelados.

Junto à Fórmula 1, o negócio envolveu a empresa promotora, a Singapore Pte Ltda (SGP), e o Conselho de Turismo de Cingapura. Desde que chegou ao calendário, em 2008, o GP de Cingapura nunca deixou de fazer parte dos planos da categoria.

“Estou contente que a Fórmula 1 continuará a correr em Cingapura por mais sete anos. O circuito de rua de Marina Bay recebeu a primeira corrida da noite na história da F-1 em 2008 e continuou a animar os fãs, equipes e pilotos desde então. Cingapura tem um lugar especial no calendário e essa extensão é parte de um compromisso de longo prazo para continuar a fazer o esporte crescer na Ásia”, disse o presidente da Fórmula 1, o italiano Stefano Domenicali.

“Os planos para reduzir a utilização de carbono do evento são impressionantes e se alinha ao nosso plano de carbono zero como esporte em 2030. Estou ansioso para continuar nossa relação de sucesso com o GP de Cingapura e o Conselho de Turismo de Cingapura com a Fórmula 1 voltando à essa incrível cidade”, finalizou o dirigente.

O presidente da empresa SGP, Ong Beng Seng, também se manifestou. “Estamos muito felizes em continuar com nossa corrida noturna por mais sete anos. Após mais uma década de celebrar este espetacular evento no calendário, estamos ansiosos por mais sucesso e trabalhar junto à Fórmula 1 e nossos parceiros para mais grandes noites. Estamos felizes que será um evento fundamental para mostrar como Cingapura está aberta para negócio. Estamos ansiosos para receber fãs locais e visitantes ao circuito de Marina Bay”, afirmou.