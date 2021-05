Formando dupla com Cilic, Melo perde na estreia em Roma; Djokovic vence

O duplista brasileiro Marcelo Melo voltou a se despedir de forma precoce de um importante torneio na temporada 2021. Nesta terça-feira, na primeira competição após encerrar a parceria com o holandês Jean-Julien Rojer, ele caiu na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália.

No saibro de Roma, Melo formou dupla com o croata Marin Cilic, campeão do US Open de 2014 em simples, de forma pontual. Pela rodada de abertura, brasileiro e croata foram derrotados pelo alemão Kevin Krawietz e pelo romeno Horia Tecau, cabeças de chave número oito da competição, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Melo ainda não definiu quem será seu parceiro para jogar a chave de duplas de Roland Garros. Na semana passada, o brasileiro encerrou de forma precoce a dupla com Rojer. Eles haviam lançado a parceria no fim do ano passado, mas começaram a jogar juntos de fato somente após o Aberto da Austrália. Como saldo final, a dupla somou 11 jogos, com nove derrotas e apenas duas vitórias.

Na chave de simples, o destaque do dia foi Novak Djokovic. O sérvio sofreu para vencer sua primeira em Roma. Isso porque a chuva atrapalhou sua partida contra o americano Taylor Fritz, interrompida perto do fim do primeiro set. O número 1 do mundo precisou esperar três horas para o retorno do jogo, finalizado por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5).

Nas oitavas de final, Djokovic vai enfrentar o vencedor do duelo entre o britânico Cameron Norrie e o espanhol Alejandro Davidovich. Também pela segunda rodada, o americano Reilly Opelka bateu o local Lorenzo Musetti por duplo 6/4, enquanto o canadense Felix Auger-Aliassime superou o argentino Diego Schwartzman por 6/1 e 6/3. O japonês Kei Nishikori sequer entrou em quadra. Seu adversário, o espanhol Pablo Carreño Busta, desistiu do confronto.

Ainda pela primeira rodada, o dia foi de vitórias para o australiano John Millman, o espanhol Roberto Bautista Agut, o canadense Denis Shapovalov e para os locais Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, vice-campeão do Masters de Madri, no domingo.