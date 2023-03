Formado em Americana, Emerson Royal volta a ser convocado para a seleção

O lateral-direito Emerson Royal, criado em Americana, foi convocado para a seleção brasileira nesta sexta-feira (3), na primeira convocação após a Copa do Mundo do Catar. Jogador do Tottenham, da Inglaterra, ele estará com a equipe que disputará amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, no país africano.

Emerson Royal está no grupo que vai enfrentar o Marrocos no dia 25 deste mês – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A lista foi anunciada pelo técnico interino Ramon Menezes, comandante da seleção brasileira Sub-20, que estará à frente do time enquanto a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não anuncia um novo treinador. O cargo está vago desde o fim do mundial, quando Tite deixou o posto.

Esta é a sétima vez que o atleta é convocado para o time principal do Brasil. Até o momento, foram sete jogos disputados com a amarelinha, sendo quatro amistosos e três partidas válidas pela Copa América de 2021, torneio em que a seleção foi vice-campeã.

Nascido em São Paulo, Emerson Royal se mudou para Americana com 8 anos e ainda tem familiares na cidade. Na juventude, frequentou os projetos sociais do Guanabara, Condor e Unidos da Cordenonsi. Dos 14 aos 17 anos, foi treinado de forma particular pelo ex-jogador Aritana, que é ídolo do Rio Branco e mora no município.

A primeira vez que Emerson foi chamado pela seleção brasileira foi em 2019, quando entrou em campo durante amistoso contra a Coréia do Sul. Desde então, foi figura presente em boa parte do ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2022, mas acabou não sendo lembrado na lista final. Em sua posição, Tite convocou Danilo e Daniel Alves.