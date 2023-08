Fora da Ponte Preta, Matheus Jesus será julgado por expulsão contra o Vitória

Matheus Jesus deixou a Ponte Preta na última janela de transferências para defender o V-Varen Nagasaki, da segunda divisão do Campeonato Japonês. Apesar disso, ainda responde pelo que fez com a camisa do clube paulista e será julgado pela expulsão diante do Vitória, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Jesus foi expulso aos 15 minutos do primeiro tempo por falta dura em Matheuzinho, do Vitória. O lance chegou a ser revisado pelo VAR e o cartão vermelho foi confirmado pelo árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF).

O juiz relatou a expulsão da seguinte forma na súmula. “Dar uma entrada contra um adversário com uso de força excessiva na disputa da bola. Por dar uma entrada com uso de força excessiva em seu adversário, o Sr. Matheus Martins Fogaça de Paulo, nº 11, da equipe EC Vitória, na disputa da bola. Informo que o atleta atingido não necessitou de atendimento e o atleta expulso saiu de campo normalmente”, escreveu o árbitro.

Matheus Jesus foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “praticar jogada violenta”. A pena varia de uma a seis partidas de suspensão. Como está atuando no futebol exterior, ele terá que cumprir eventual pena assim que retornar ao futebol brasileiro.

O julgamento acontecerá na próxima sexta-feira, em sessão virtual da 5ª Comissão Disciplinar do STJD. Em meio a este julgamento, a Ponte Preta treina normalmente visando o dérbi 206 contra o Guarani, sábado, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.