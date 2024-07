Fora da Eurocopa, Pedri aceita pedido de desculpas de Toni Kroos: ‘Essas coisas acontecem’

O meio-campista Pedri se manifestou neste domingo sobre o pedido de desculpas do alemão Toni Kroos e relevou a questão sobre a falta cometida sobre o rival, que o tirou dessa reta final da Eurocopa. O jogador da seleção espanhola classificou o lance como coisas do futebol.

“Obrigado Toni Kroos pela sua mensagem. Isto é futebol e essas coisas acontecem. A sua carreira e as suas conquistas permanecem para sempre”, respondeu Pedri ao jogador que encerrou a sua carreira após a Alemanha ter sido eliminada da competição pelos espanhóis.

Pedri sofreu uma forte entorse lateral interna no joelho esquerdo após uma dura entrada do jogador alemão. No entanto, o atleta informou que se despediu das partidas, mas não da Eurocopa. Ele vai seguir com o grupo até o final.

“Vim para a Alemanha para a Eurocopa 2024 e vou continuar até o fim. O sonho continua”, postou o atleta em sua conta no Instagram. O jogador reforçou o seu sentimento de equipe dizendo que está disposto a colaborar agora fora de campo.

“Esta semana é hora de encorajar e contribuir de outra forma para esta grande família que é La Roja. O seu apoio e o de todos “Vocês estão sendo incríveis”, completou Pedri em sua postagem.

Semifinalista, a Espanha enfrenta a seleção francesa nesta terça-feira em partida marcada para a Arena Munique. No outro confronto que vale vaga para a decisão, Holanda e Inglaterra brigam por um lugar na final do torneio de seleções europeu.