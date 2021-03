FMF divulga tabela da retomada do Mineiro e Cruzeiro x Atlético-MG será em 11/04

O Campeonato Mineiro está paralisado por uma determinação do governo estadual de não permitir atividades esportivas coletivas durante a “Onda Roxa”, fase mais restritiva do plano de combate ao novo coronavírus, que vai até o próximo dia 31. Na noite de quarta-feira, a Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou a nova tabela detalhada da competição, que será retomada no dia 1.º de abril.

Com isso, todos os jogos da sexta rodada vão acontecer no dia 1.º, a quinta-feira da próxima semana. A abertura será com a partida entre Uberlândia e América-MG, às 11 horas, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Como uma das medidas impostas pela Onda Roxa é o toque de recolher entre 20 horas e 5 horas, o último duelo do dia será Caldense x Atlético-MG, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), às 17h30.

Já no domingo de Páscoa, dia 4 de abril, haverá o clássico entre Atlético-MG x América-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 16 horas, pela sétima rodada. Mais cedo na mesma data, às 11 horas, o Cruzeiro enfrentará o Boa, em Varginha (MG).

O aguardado clássico entre Cruzeiro x Atlético-MG, na nona rodada, está marcado também para o estádio Mineirão, às 16 horas do dia 11 de abril, um domingo. Nesta data se completará exatos 400 dias desde o último confronto, realizado em 7 de março de 2020, também pelo Estadual. Os rivais não se encontraram pelo Campeonato Brasileiro, já que a equipe celeste está na Série B.

O Campeonato Mineiro está paralisado desde a última segunda-feira, quando houve uma reunião entre integrantes do governo estadual e da FMF. Entre sexta e domingo foram realizadas as partidas válidas pela quinta rodada.