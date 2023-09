Fluminense vence o Olímpia-PAR e volta às semifinais da Libertadores após 15 anos

Depois de 15 anos, o Fluminense volta a disputar uma semifinal de Copa Libertadores. Após vencer o jogo de ida das quartas no Maracanã por 2 a 0, o time brasileiro voltou a superar o Olimpia, desta vez por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e avançou no placar agregado por 5 a 1. Cano, duas vezes, e John Kennedy foram os autores dos gols da classificação.

Agora nas semifinais, acontecerá um confronto de brasileiros entre Fluminense e Internacional. Como o time gaúcho teve melhor campanha, o primeiro jogo será no Maracanã, enquanto a volta será realizada no Beira-Rio.

A última vez que o Fluminense disputou as semifinais foi em 2008, quando eliminou o São Paulo. Naquele ano, o time carioca acabou indo para a final, onde acabou com o vice-campeonato, contra a LDU-EQU, nos pênaltis, no Maracanã. Por coincidência do destino, ou não, este ano a final única será novamente no estádio da capital do Rio.

Diferente do rival Flamengo e como Ganso havia dito na saída do Maracanã, o Fluminense aprendeu com os próprios erros. O time de Fernando Diniz soube neutralizar as jogadas aéreas do Olimpia e esfriar a atmosfera do estádio. No ataque, contou com uma grande atuação do jovem John Kennedy, que no primeiro semestre esteve emprestado ao Ferroviária, para disputar o Campeonato Paulista. O atacante de 21 anos participou de dois, dos três gols anotados pelo time carioca.

Assim como na partida contra o Flamengo, o Olimpia foi para cima do time brasileiro, sempre pelo alto. A estratégia era clara, achou espaço, levantou a bola na área. Nessa, os paraguaios cansaram de realizar cruzamentos, que eram afastados por Nino ou Felipe Melo, ou paravam nas mãos de Fábio. Quando conseguiram a finalização, o goleiro de 41 anos mostrou que está atento e defendeu as cabeçadas de Romaña, enquanto Cano evitou o tento de Gamarra, salvando praticamente em cima da linha.

O Fluminense se fechava e buscava o contra-ataque perfeito. E ele veio aos 23 minutos. Keno deu lindo passe em profundidade para John Kennedy, que encheu o pé para abrir o placar. O jogo seguiu tenso, com o Olimpia dominando o confronto e levantando bolas na área. Diniz chegou a subir suas linhas para amenizar a pressão. Na reta final, o Olímpia diminuiu, aos 43. Zabala fingiu que ia cruzar, driblou Samuel Xavier e bateu cruzado. A bola desviou no caminho e enganou o goleiro Fábio.

A segunda etapa não poderia começar diferente. Com menos de um minuto, o Olimpia já erguia bola na área do Fluminense e Iván Torres cabeceou por cima, assustando Fábio e os dois mil torcedores presentes no estádio. O time carioca buscava ter mais a posse da bola e escapar nos contra-ataques. John Kennedy saiu bem na marcação e acionou Cano, que foi puxado por Fernando Cardozo. Como já tinha amarelo, o meia acabou expulso aos 25 minutos.

A superioridade numérica e o desespero do Olimpia, fez sobrar mais espaço para o Fluminense explorar os contragolpes. Novamente com John Kennedy, bancado por Diniz, o atacante entrou na área e carimbou a trave. No rebote, a bola voltou nos joelhos de Cano, que só empurrou para as redes. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Cano, driblar o goleiro e marcar o terceiro, aos 46, para carimbar a vaga do Fluminense comemorada no estádio por cerca de dois mil tricolores.

O Fluminense vira a chave e volta a campo no domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16h recebe o Fortaleza, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

OLIMPIA-PAR 1 X 3 FLUMINENSE

OLIMPIA – Espínola; Salazar, Romaña, Gamarra e Zabala; Alejandro Silva (Hugo Quintana), Ortiz (Montenegro), Marcos Gómez (Paiva), Fernando Cardozo e Iván Torres (Hugo Fernández); Bruera (Derlis González). Técnico: Francisco Arce.

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Diogo Barbosa; André, Arias (Lelê) e Ganso (Alexsander); Keno (Lima), John Kennedy (Yony González) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – John Kennedy, aos 23 minutos e Zabala, aos 43 minutos do primeiro tempo. Cano, aos 35 e 46 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Melo e Fábio (Fluminense); Salazar, Hugo Fernández e Fernando Cardozo (Olimpia).

CARTÃO VERMELHO – Fernando Cardozo (Olimpia).

ÁRBITRO – Jesús Valenzuela (VEN).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR).