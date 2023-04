Esporte Fluminense vence o Athletico-PR com casa cheia e segue na liderança do Brasileiro

Contando com o apoio de um Maracanã com quase 40 mil pessoas, e com um gol em cada tempo, o Fluminense fez valer a sua condição de mandante neste sábado e derrotou o Athletico-PR por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o time do técnico Fernando Diniz no topo da classificação com 100% de aproveitamento em duas rodadas. Além disso, o time chegou ao seu sexto triunfo seguido no ano comprovando o seu bom momento.

O Athletico-PR, que também vinha de vitória na estreia do torneio, amargou a sua primeira derrota na competição. Em uma jornada em que o artilheiro Cano passou em branco, os gols da vitória no Rio foram marcados pelo volante Lima e pelo zagueiro Nino.

O Fluminense volta a campo pelo Brasileiro somente no outro final de semana, quando enfrenta o Fortaleza, no sábado, no Castelão. Antes disso, porém, a equipe do técnico Fernando Diniz vira a chave para centrar foco na Copa do Brasil. Na terça, os cariocas viajam até Belém para enfrentar o Paysandu no duelo de volta da terceira fase.

O calendário também é rigoroso com o Athletico-PR. Também na terça-feira, o rubro-negro de Curitiba encara o CRB na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. Já pelo Nacional, os atleticanos enfrentam o Atlético-MG também no sábado, pela terceira rodada da competição.

No jogo, o primeiro tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa, onde o Athletico-PR entrou preocupado somente em se resguardar enquanto o Fluminense tomou conta da partida criando diversas oportunidades.

O cartão de visita dos donos da casa foi uma bola na trave do atacante Cano logo aos quatro minutos. Com uma marcação alta e velocidade na transição da defesa para o ataque, o Fluminense não demorou a abriu o placar. Arias cruzou da esquerda , a defesa rebateu para entrada da área e Lima entrou chutando forte. A bola desviou na zaga, enganou o goleiro Bento, e só parou no fundo das redes.

Com dificuldade para tocar a bola e sem conseguir sair da pressão imposta pelo Fluminense, o técnico Paulo Turra ainda teve que queimar uma substituição com 20 minutos de jogo. Machucado, Léo Citadini deu lugar ao volante Hugo Moura.

Com um futebol bem jogado coletivamente, o Fluminense chegou a fazer 2 a 0 com André em mais uma ofensiva em que a defesa paranaense foi envolvida. O juiz, no entanto, anulou o gol após checagem do VAR por causa do impedimento de Keno.

Ao longo dos primeiros 45 minutos, o goleiro Bento teve que trabalhar em pelo menos três chances criadas pelo rival para não permitir um placar mais dilatado em favor dos donos da casa. A única finalização dos paranaenses aconteceu com Thiago Andrade, já nos acréscimos, em bola que passou próxima à meta de Fábio.

No segundo tempo, o Athletico-PR veio com Vitor Bueno na vaga de Fernandinho e Rômulo no lugar de Thiago Andrade. A mudança deu mais presença ofensiva aos paranaenses, que começaram a criar oportunidades em seu ataque.

Com um comportamento tranquilo durante todo o primeiro tempo, Fernando Diniz reclamou da passividade do time na volta do intervalo. Irritado também com a atuação da arbitragem, o treinador chegou a ser advertido verbalmente pelo juiz Paulo César Zanovelli.

Sem conseguir repetir o nível de atuação da primeira etapa, o Fluminense acabou ampliando em uma jogada de bola parada. Num escanteio da esquerda, Nino cabeceou com estilo para vencer o goleiro Bento e fazer 2 a 0.

O gol deu a tranquilidade que o time precisava para voltar a tocar a bola a fim de administrar a vantagem. Aproveitando a necessidade de o Athletico-PR ir para o ataque, os cariocas passaram a usar o contra-ataque para buscar o terceiro gol.

No final, Fernando Diniz promoveu as entradas de Pirani, John Kennedy e Lelê para tentar segurar a bola na frente. Com a vitória assegurada, o time carioca festejou a liderança isolada do torneio e a primeira vitória em casa neste início de Nacional.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 x 0 ATHLETICO-PR

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Vitor Mendes) e Alexsander; André, Lima (Thiago Santos) e Ganso (Pirani); Arias, Cano (John Kennedy) e Keno (Lelê). Técnico: Fernando Diniz.

ATHLETICO-PR – Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho (Vitor Bueno), Erick (Christian) e Léo Citadini (Hugo Moura); Cuello (Vitor Roque), Pablo e Thiago Andrade (Rômulo). Técnico: Paulo Turra.

GOLS – Lima aos 10 minutos do primeiro tempo. Nino, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Samuel Xavier e Keno (Fluminense); Pablo, Erick e Pedrinho (Athletico-PR).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli (MG).

RENDA – Não divulgada.

PÚBLICO – 38.598 presentes.

LOCAL – Estádio Maracanã, no Rio (RJ).