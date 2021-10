Fluminense vence confronto direto contra Athletico-PR e segue na briga pelo G-6

17 out 2021 às 18:10 • Última atualização 17 out 2021 às 18:23

O Fluminense superou o Athletico-PR, por 1 a 0, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, e voltou a vencer após três tropeços seguidos no Campeonato Brasileiro. Zé Ivaldo marcou contra o único gol da partida, válida pela 27.ª rodada.

A vitória em confronto direto fez o Fluminense ultrapassar o Athletico-PR e se manter firme na briga pelo G-6 – zona de classificação da Copa Libertadores. O clube carioca ocupa a oitava colocação, com 36 pontos, dois a mais do que o rival paranaense, nono colocado. O time paranaense optou por escalar um time misto, priorizando o jogo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. Chegou a três jogos sem vitória.

Athletico-PR e, principalmente, Fluminense apostaram em chutes de longa distância. Os cariocas, no entanto, abriram o marcador após uma lambança de Zé Ivaldo. Aos 34 minutos, Samuel Xavier recebeu de David Braz e cruzou. Santos saiu mal do gol e, para piorar, Zé Ivaldo “cabeceou” com a nuca e fez gol contra. Três minutos depois, o Athletico-PR respondeu com um chutaço de Pedro Rocha, mas Marcos Felipe fez grande defesa.

O segundo tempo começou com polêmica. Logo aos 2 minutos, John Kennedy foi derrubado por Khellven. O árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima anotou pênalti para o Fluminense, mas após consultar o VAR, voltou atrás e deu impedimento do jogador carioca.

Aos 22 minutos, John Kennedy, achou André que, na meia-lua, bateu e exigiu boa defesa de Santos. Aos 48 minutos, Lucca bateu falta e Manoel, mesmo sozinho, errou o alvo e perdeu grande chance.

Na 28.ª rodada, o Athletico-PR visitará o Fortaleza no Castelão, no sábado (23), às 19h15. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Fluminense fará o clássico contra o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 0 x 1 FLUMINENSE

ATHLETICO-PR – Santos; Lucas Fasson, Zé Ivaldo e Nicolás Hernández (Jaderson); Khellven, Christian, Richard (Márcio Azevedo) e Pedrinho (Erick); Carlos Eduardo (Jader), Guilherme Bissoli (Vinícius Mingotti) e Pedro Rocha. Técnico: Alberto Valentim.

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (Manoel), David Braz e Marlon; André, Yago Felipe (Nonato) e Arias (Martinelli); Luiz Henrique (Lucca), John Kennedy (Abel Hernández) e Caio Paulista. Técnico: Marcão.

GOL – Zé Ivaldo (contra), aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Nicolás Hernández (Athletico-PR); Arias (Fluminense).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA e PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).