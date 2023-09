Fluminense revela ‘entorse leve no tornozelo’ e Arias não deve ser problema para Libertadores

O colombiano Jhon Arias, um dos principais jogadores do Fluminense, está fora do jogo com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, mas não deve ser problema para o duelo de ida das semifinais da Libertadores contra o Internacional, no dia 27, também no Maracanã. O clube informou nesta segunda-feira que o entorse no tornozelo sofrido no clássico com o Vasco “é leve”.

O colombiano precisou ser substituído por Lima ainda no primeiro tempo da derrota por 4 a 2 para o Vasco no Engenhão, no domingo. Sem o jogador, o time caiu bastante de produção e acabou não conseguindo segurar o rival após buscar o 1 a 1 e o 2 a 2.

Além do resultado ruim, o torcedor ficou bastante preocupado com a gravidade da contusão, mas exames não detectaram nada mais grave, para alívio geral. “O meia-atacante Jhon Arias foi diagnosticado com um entorse leve no tornozelo direito, já iniciou o tratamento e deve voltar aos treinamentos em breve”, informou o clube.

Arias vem sendo um dos diferenciais do time tricolor por formar parceria de sucesso com o artilheiro argentino German Cano, a quem vem consagrando com inúmeras assistências desde o ano passado. Suas boas atuações o fizeram ser convocado para as Eliminatórias sul-americanas.

Como o jogo de ida com o Internacional é no Maracanã, o Fluminense sabe que precisa de uma boa vitória para jogar mais tranquilo no Beira-Rio e para manter o sonho vivo de fechar o ano com um título de expressão, pois já ficou para trás na luta do Brasileirão. E Fernando Diniz conta com Arias para a missão contra os gaúchos.