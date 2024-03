Fluminense renova com ‘joia’ de 18 anos e garante vínculo até 2029

A direção do Fluminense oficializou nesta quinta-feira a renovação do contrato do jovem Kauã Elias. O atacante, que completou 18 anos nesta quinta, é considerado a nova “joia” da base tricolor. O clube carioca também aumentou o valor da multa rescisória do atleta, numa tentativa de se proteger de eventuais investidas de equipes estrangeiras.

“Essa renovação é muito importante para mim. Estou muito feliz, um presente de aniversário como esse é o que muitas pessoas querem. Agora é continuar treinando bem para que, quando o momento chegar, eu possa desfrutar e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é gol”, comentou o atacante.

Kauã Elias assinou em janeiro contrato que seria válido até dezembro de 2026. O vínculo previa uma renovação do contrato quando completasse 18 anos. No dia do aniversário do atleta, então, o clube confirmou o programado e estendeu o vínculo do jovem atleta até o fim de 2029.

Neste ano, o clube já havia elevado a multa rescisória do atleta, passando de R$ 280 milhões para R$ 376 milhões para o exterior. Na prática, o Flu quer assegurar a permanência do jovem jogador por mais tempo no clube para poder atuar por mais anos no time principal.

O “Moleque de Xerém” desembarcou no time carioca em 2016, quando tinha apenas 11 anos. Ele começou a se destacar em 2022, durante viagem do time sub-16 pela Europa. Na ocasião, marcou nada menos que 16 gols em 16 jogos. A estreia no time profissional aconteceu no ano passado, logo num jogo da Copa Libertadores, contra o The Strongest-BOL, na altitude de La Paz, capital da Bolívia. Ele se tornou o atleta mais novo a defender o Fluminense na competição.

Ele também vem se tornando importante para a seleção brasileira sub-17. No último Sul-Americano, foi um dos artilheiros da competição, com cinco gols.