Fluminense pega rival colombiano e América-MG encara Guaraní-PAR na Libertadores

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira os jogos da primeira e segunda fases da Copa Libertadores de 2022. Os brasileiros Fluminense e América-MG não participam da fase inicial e vão começar sua caminhada rumo à fase de grupos contra rivais complicados. Os cariocas aguardam o colombiano 3, que será decidido na quarta-feira entre Millonarios e Deportivo Cali. Os mineiros terão pela frente o Guaraní, do Paraguai, algoz corintiano em duas oportunidades na competição.

Dos 19 times que disputam essa fase prévia da competição, somente quatro garantem classificação ao lado dos 28 garantidos diretamente. Precisarão passar por até três fases – 13 deles entram na segunda etapa.

Além de cair diante de um rival complicado, o Fluminense ainda pode ter um adversário a mais em seu caminho rumo à fase de grupos. Caso tenha o Millonarios no seu caminho, ainda precisará encarar a altitude de 2.552 metros do estádio El Campín, de Bogotá.

Passando desta estreia (decidirá no Maracanã), os cariocas teriam, na terceira fase, o ganhador de Universidad César Vallejo-PER/Olimpia-PAR x Atlético Nacional-COL, nova pedreira para os comandados de Abel Braga.

O sorteio para os mineiros evitou confronto com rivais da altitude, casos de Universidad Católica-EQU joga (2.850 metros) e The Strongest-BOL (3.601 metros). Mas trouxe um rival que já aprontou no Brasil. O Guaraní, do Paraguai, derrubou o Corinthians na fase prévia em 2020 e nas oitavas de final de 2015.

Os jogos da 1ª fase serão realizados dias 9 e 16 de fevereiro, enquanto a 2ª fase ocorre em 23 de fevereiro e 2 de março e a 3ª fase está marcada para os dias 9 e 16 de março.

JOGOS DA PRIMEIRA FASE:

E1 – Montevideo City-URU x Barcelona de Guayaquil-EQU

E2 – Deportivo Lara-VEN x Bolívar-BOL

E3 – Universidad César Vallejo-PER x Olimpia-PAR

JOGOS DA SEGUNDA FASE:

C1 – Colômbia 3 x Fluminense

C2 – Audax Italiano-CHI x Estudiantes-ARG

C3 -Vencedor E2 x Universidad Católica-EQU

C4 – América-MG x Guaraní-PAR

C5 – Vencedor E1 x Universitário-PER

C6 – Plaza Colonia-URU x The Strongest-BOL

C7 – Everton-CHI x Monagas-VEN

C8 – Vencedor E3 x Atlético Nacional-COL

JOGOS DA TERCEIRA FASE

Vencedor de C1 x Vencedor de C8

Vencedor de C2 x Vencedor de C7

Vencedor de C3 x Vencedor de C6

Vencedor de C4 x Vencedor de C5