Fluminense passa fácil pelo lanterna Juventude e mantém vivo o sonho do título

Emplacar uma sequência de vitórias é a única possibilidade para o Fluminense ter chances de brigar pelo título do Brasileirão nas rodadas finais com o líder Palmeiras. Ciente da árdua tarefa e com imposição diante do lanterna Juventude, os comandados de Fernando Diniz somaram o terceiro triunfo seguido nesta quarta-feira, ao golear por 4 a 0 os gaúchos no Maracanã.

Com o triunfo, o Fluminense subiu para os 51 pontos e vai motivado para a visita ao Atlético-MG, no sábado. Cano, que abriu o caminho do ótimo resultado, igualou os 34 gols de Fred em uma única temporada. O atacante que se aposentou recentemente, fez sua marca em 2011.

Para o próximo compromisso, Nino se tornou problema após deixar o campo substituído, sentindo dores. Diniz, porém, terá os retornos de Manoel e Caio Paulista e um Samuel Xavier bem mais leve ao cumprir a promessa de anotar um gol para o filho e dar uma cambalhota. O pacote foi completo no Maracanã ainda no primeiro tempo.

O Fluminense entrou em campo com bela camisa grená e uma delas tinha um algo a mais. A 10 de Paulo Henrique Ganso trazia o número 150 em alusão ao número de jogos completados pela equipe na rodada passada. O meia era a esperança de conduzir o time a um grande resultado no festivo Maracanã.

Sem Manoel e Caio Paulista suspensos, Felipe Melo foi a surpresa na defesa com Cristiano entrando na esquerda. Do mais, a escalação habitual dos últimos jogos. Enquanto o Fluminense prometia pressão total, o lanterna Juventude apostava em forte marcação e nos contragolpes para tentar repetir o surpreendente 1 a 0 do primeiro turno.

A bola rolou debaixo de chuva. E com Fábio trabalhando com somente 25 segundos. Encaixou bem e pediu atenção aos defensores. O susto foi bem respondido com os laterais Samuel Xavier e Cristiano finalizando bem, mas ficando no quase.

Com poucos minutos a partida já se caracterizou por ataque contra defesa. E uma demonstração que seria necessário paciência para os cariocas furarem o paredão gaúcho. Pegorari tinha muita gente em sua frente para dar proteção.

Os jogadores de frente no Fluminense pouco pegavam na bola até um corte malfeito cair nos pés de Cano. A primeira finalização do atacante desviou na marcação de Capixaba e parou dentro das redes. Foi o 34° gol do artilheiro no ano.

Pouco tempo depois e lá estava o Fluminense festejando novamente. Arias cruzou com precisão e Samuel Xavier apareceu no meio da área para anotar o tão sonhado primeiro gol no Brasileirão. Com direito a cambalhota prometida para o filho e agradecimento aos céus.

O Juventude não teve forças para reagir e, abatido, desceu aos vestiários desnorteado. Com a boa vantagem, o Fluminense procurou não se expor e, mesmo assim, ainda teve chances para ampliar antes do descanso.

A chuva apertou no começo do segundo tempo, o que poderia se transformar em um rival a mais para o futebol de toques de bola do Fluminense. Mas não foi capaz de impedir que Arias ampliasse em bela trama. Ganso encontrou Martinelli, que serviu o colombiano, aos 11 minutos.

Em um jogo totalmente dominado, a notícia ruim foi a lesão de Nino. O zagueiro pediu substituição logo após o terceiro gol. Com um corte na boca, o goleiro Pegorari também saiu (levou quatro pontos), deixando a missão ingrata de parar o empolgado ataque do Fluminense ao reserva César. Entrou bombardeado e com a sorte de as bolas irem distante do alvo.

Com o passar do tempo, Diniz foi poupando suas principais peças já pensando na rodada do fim de semana. Último a entrar no jogo, o aniversariante Michel Araújo transformou a vitória em goleada nos minutos finais. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 4 x 0 JUVENTUDE

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Nino (David Duarte), Felipe Melo (Yago Felipe) e Cristiano; André, Martinelli e Ganso (Nathan); Arias (Michel Araújo), Matheus Nascimento e Cano (Willian Bigode). Técnico: Fernando Diniz.

JUVENTUDE – Pegorari (César); Vitor Mendes, Paulo Miranda (Jean), Nogueira e Rodrigo Soares; Jadson, Elton, Capixaba (William Matheus) e Chico Sam (Gabriel Total); Felipe Pires (Guilherme Parede) e Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Cano, aos 18, e Samuel Xavier, aos 27 minutos do primeiro tempo; Arias, aos 11, e Michel Araújo, aos 42 do segundo.

ÁRBITRA – Edina Alves (SP).

CARTÕES AMARELOS – Capixaba (Juventude) e David Duarte (Fluminense).

RENDA – R$ 618.407,50.

PÚBLICO – 23.396 presentes.

LOCAL – Maracanã, no Rio.