Esporte Fluminense oficializa a venda do volante Aleksander para o Al-Ahli, da Arábia Saudita

O Fluminense confirmou, nesta terça-feira, a venda do volante Aleksander para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. A negociação já estava encaminhada desde o fim de semana. Por meio de nota, o clube carioca postou uma foto do jogador revelado pelo clube com o troféu da Libertadores e a inscrição “Obrigado”.

O Al-Ahli adquiriu 85% dos direitos federativos do atleta de 20 anos e desembolsou cerca de 9 milhões de euros (algo próximo de R$ 54 milhões) por um contrato de três temporadas.

Logo na sequência do anúncio da saída de Aleksander, o time da Arábia Saudita divulgou o acerto com o reforço em suas redes sociais. Aleksander vai usar o número 11 em sua nova equipe.

Pelo Fluminense, o jovem atleta conquistou os títulos da Libertadores, da Recopa e ainda o Campeonato Carioca de 2023. No time profissional desde 2022, ele deixa o clube com 63 jogos e dois gols.

Em meio à negociação do atleta, o Fluminense, decide o seu futuro na Libertadores nesta terça-feira, quando enfrenta o Grêmio no Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, os cariocas precisam de um triunfo por dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal.

Já pelo Campeonato Brasileiro, a equipe volta a campo pela competição no fim de semana. No sábado, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes visita o Atlético-MG em Belo Horizonte.