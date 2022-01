Fluminense oficializa a contratação do meia Nathan: ‘Será um ano muito vitorioso’

O Fluminense ganhou a concorrência com o Santos e anunciou no começo da noite desta terça-feira a chegada do meia Nathan, campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético-MG. O jogador de 25 anos mandou mensagem à torcida dizendo que é mais um guerreiro no time e prometeu “um ano muito vitorioso.”

Nathan assinou contrato de empréstimo até o fim do ano e chega para assumir uma posição vaga com a ida de Nenê para o Vasco e com Cazares e Paulo Henrique Ganso em baixa. O equatoriano não aproveitou as chances e o astro se machucou.

Pouco aproveitado no Atlético-MG com a chegada das badaladas contratações, Nathan buscava um clube no qual poderia ser mais aproveitado e viu Santos e Fluminense “brigarem” por sua chegada. As propostas eram semelhantes, mas os cariocas seduziram o jogador pela possibilidade de maior visibilidade com a disputa da Copa Libertadores.

“Estou muito feliz de chegar ao Fluminense. O acerto foi incrível e agradeço a oportunidade de poder vestir essa camisa”, comemorou o jogador. “Se Deus quiser, com muita batalha e luta, esse será um ano muito vitorioso. A expectativa é a melhor possível, de lutar por títulos”, seguiu. “Quando se veste uma camisa desse tamanho, de um clube dessa grandeza, não tem como pensar em outra coisa.”

Apesar de ter assinado por apenas um ano, o contrato tem cláusula de opção de compra. Nathan conheceu o Centro de Treinamento Carlos Castilho, realizou exames médicos e vestirá a camisa 13 do Fluminense.

“Fico muito feliz com o carinho dos torcedores nas redes sociais. Não consegui acompanhar tanto porque na fazenda onde estava com a família não tinha tanto sinal de internet. Mas os familiares contaram que a torcida estava muito empolgada e fico feliz com esse carinho”, afirmou, sem esconder a vontade de estar logo em campo. E não importa a posição escolhida por Abel Braga.

“Eu quero jogar, independentemente da posição que me colocarem. Vou dar o meu melhor, seja como volante, meia e até mesmo atacante. Vou sempre dar o meu melhor e tentar ajudar a equipe da melhor maneira”, disse.