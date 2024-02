Fluminense lança novo uniforme que estreia na disputa da Recopa diante da LDU

Concentrado para a disputa da Recopa Sul-Americana, o Fluminense fez o lançamento nesta quarta-feira do seu novo uniforme para a temporada 2024. A nova camisa, que faz referência à conquista do Campeonato Brasileiro de 1984, fará sua estreia no duelo desta quinta-feira, no jogo decisivo de ida, diante da LDU.

A nova peça traz em forma de patch, uma homenagem aos 40 anos do título nacional. A conquista foi em cima do rival Vasco, e as duas partidas foram realizadas no Maracanã.

A nova versão da camisa do Fluminense conta com as tradicionais listras verticais nas cores verde, branco e grená e mantém o mesmo padrão nas mangas. O uniforme apresenta grafismos em linhas abstratas, em referência à “art Déco”, conceito trazido pela imigração francesa ao Rio de Janeiro e que se mostra presente em mais de 400 prédios da cidade.

Focado na partida desta quinta-feira pela Recopa, o Fluminense já está em Quito. Finalizando a preparação, o técnico Fernando Diniz pode ter retornos importantes para escalar a equipe.

Recuperado de problemas físicos, o atacante Keno está à disposição do treinador. O zagueiro Marlon, que também foi liberado pelo departamento médico, pode reforçar a equipe. O defensor Manoel, liberado após cumprir suspensão de oito meses por doping acidental de ostarina, é outro que aumenta o leque de opções de Diniz.