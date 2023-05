Fluminense e Vasco fazem clássico emocionante e empatam no Maracanã

Em um clássico muito movimentado e com emoções desde o primeiro minuto, Fluminense e Vasco empataram por 1 a 1 na noite deste sábado. Pedro Raul abriu o placar para o time cruzmaltino aos 55 segundos, mas o adversário tricolor buscou o empate no segundo tempo, com Lima. o duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, foi realizado no Maracanã.

Com o empate, o Fluminense agora soma sete pontos, em quarto lugar. O Vasco aparece em oitavo, com cinco pontos. A dupla vinha de derrota e, portanto, está há dois jogos sem vencer. O time tricolor perdeu para o Fortaleza, por 4 a 2, enquanto os vascaínos foram superados pelo Bahia, por 1 a 0.

O empate mantém um tabu no ‘Clássico dos Gigantes’ de pé. O Vasco não vence o Fluminense há quase quatro anos. A última vitória ocorreu em julho de 2019, quando fez 2 a 1 no Brasileirão. Pedro, agora no Flamengo, abriu o placar, mas Leandro Castán e Bruno César viraram. Desde então, foram quatro derrotas e três empates.

Nem o mais otimista torcedor vascaíno imaginava um começo melhor. Na saída de bola, o goleiro Fábio, do Fluminense, errou passe dentro da área e o Vasco, que começou pressionando, recuperou a bola com Alex Teixeira. Ele tocou para Pedro Raul e o atacante, com o gol aberto, não desperdiçou, abrindo o placar com 55 segundos.

Apesar do baque, o Fluminense seguiu organizado e respondeu com chute de fora da área de Lima, que exigiu boa defesa de Léo Jardim. Em outro lance, Arias cobrou falta da intermediária e a bola passou muito perto do travessão.

O Vasco tentava explorar os erros do Fluminense e os contra-ataques. Gabriel Pec levou muito perigo após bobeada do setor defensivo. Ele invadiu a área livre, mas o chute foi para fora. A partida seguiu muito disputada e o Vasco conseguiu levar a vitória parcial para o intervalo.

Assim como foi no primeiro tempo, a etapa final trouxe emoções logo no começo. Gabriel Pec arrancou pela direita e cruzou. André desviou, a bola bateu no travessão e, na sequência, Alex Teixeira não conseguiu o domínio.

A resposta do Fluminense veio novamente com Lima, que primeiro tentou bicicleta para fora. Mas depois, aos nove minutos, o gol de empate saiu. Após cruzamento da direita, Germán Cano quase marca um golaço ao chutar de primeira, cruzado, mas Léo Jardim salvou. O rebote, porém, caiu nos pés de Lima, que só completou para o gol.

O empate fez o Fluminense sair ainda mais ao ataque e Cano quase marcou outro belo gol em chute de longe, na tentativa de encobrir Léo Jardim. Marcelo também arriscou, mas o goleiro vascaíno espalmou. A reta final de jogo foi intensa, com chances para os dois lados. O Fluminense mostrava mais qualidade com as bolas nos pés, enquanto o Vasco seguia explorando os contra-ataques rápidos.

O Fluminense quase virou o placar com Ganso, que cabeceou dentro da área, no chão, mas Léo Jardim fez ótima defesa. Já nos acréscimos, Nino ficou com a bola na intermediária e acertou lindo chute. O goleiro vascaíno voltou a se esticar para desviar antes de a bola explodir no travessão. Ainda deu tempo de nova defesa, desta vez em chute de John Kennedy, para garantir o empate.

A quinta rodada do Brasileirão será realizada no meio de semana. Na quarta-feira, às 21h30, o Fluminense visita o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Na quinta, às 19h, o Vasco estará em Curitiba (PR), onde encara o Coritiba, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 VASCO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier (Guga), Nino, Felipe Melo (John Kennedy) e Marcelo (Lelê); André, Alexsander, Lima (Thiago Santos) e Paulo Henrique Ganso; Arias e German Cano. Técnico: Fernando Diniz.

VASCO – Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair (Marlon Gomes) e Andrey Santos (Galarza); Alex Teixeira (Rwan), Pedro Raul (Eguinaldo) e Gabriel Pec (Figueiredo). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS – Pedro Raul, aos 55 segundos do primeiro tempo. Lima, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS – Felipe Melo, John Kennedy e André (Fluminense). Léo Jardim, Eguinaldo e Figueiredo (Vasco).

RENDA – R$ 2.145.055,00.

PÚBLICO – 36.950 pagantes (39.850 presentes).

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).