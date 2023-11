Esporte Fluminense domina seleção da Libertadores com representantes de Atlético-MG, Palmeiras e Inter

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira a seleção dos melhores da Copa Libertadores, conforme definido pelo grupo de estudos táticos (GET) da entidade. Campeão após vencer o Boca Juniors por 2 a 1, sábado, com um gol marcado por John Kennedy na prorrogação, o Fluminense tem cinco representantes, por isso é o time com mais nomes. Kennedy não entrou, mas o zagueiro Nino, o atacante Cano, artilheiro com 13 gols, e os meio-campistas André, Ganso e Arias e Cano estão na lista.

“Esta equipe foi definida após o acompanhamento constante e próximo realizado pelo GET a todas as partidas da CONMEBOL Libertadores 2023. Eles chegaram à conclusão de que o Onze Ideal possui um alinhamento 1-3-4-3”, explicou a entidade ao anunciar os escolhidos com Nino como único zagueiro de origem.

O Palmeiras, eliminado pelo Boca Juniors na semifinal, teve o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez como único representante. Já o Inter, que também caiu na semi, em duelo com Fluminense, emplacou o meia Alan Patrick e o atacante Enner Valencia no time de melhores da competição. O vice-campeão Boca Juniors, por sua vez, é representado pelo goleiro Sergio Romero e o lateral-direito Luis Advíncula.

A única equipe que não foi semifinalista e entrou na seleção da Libertadores é o Atlético-MG, com o atacante Paulinho. O time de Belo Horizonte se despediu da competição ainda nas oitavas de final, depois de perder por 1 a 0 para o Palmeiras em casa, no jogo de ida, e empatar sem gols na volta, no Allianz Parque. Em texto publicado em seu site oficial, ao falar sobre a quantidade de jogadores que cada time teve na seleção, a Conmebol cometeu uma pequena gafe ao chamar o Atlético de América Mineiro.

Entre os eleitos da Conmebol, três foram convocados por Fernando Diniz, que vem comandando a seleção brasileira em paralelo ao Fluminense, para duelos com Colômbia, dia 16, e Argentina, dia 21, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo: Nino, André e Paulinho. O único integrante brasileiro do time ideal da competição sul-americana que ficou de fora da convocação foi Ganso.

Confira a seleção da Libertadores:

Goleiro: Sergio Romero (Boca Juniors)

Defensores: Joaquín Piquerez (Palmeiras), Nino (Fluminense) e Luis Advíncula (Boca Juniors).

Meio-campistas: André (Fluminense), Alan Patrick (Internacional), Ganso (Fluminense) e Arias (Fluminense).

Atacantes: Paulinho (Atlético-MG), Germán Cano (Fluminense) e Enner Valencia (Internacional).