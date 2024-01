Fluminense derrota Portuguesa e garante primeira vitória no Campeonato Carioca

O Fluminense venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 1, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro. Com destaque para o jovem Isaac, o time comandado pelo auxiliar técnico Marcão conquistou a primeira vitória na busca pelo tricampeonato carioca. Com o resultado, o Fluminense sobe para quatro pontos e fica em segundo lugar, atrás do Botafogo, que tem seis. A Portuguesa é a sétima colocada, com três pontos.

Apesar do time alternativo, o Fluminense manteve inicialmente as características da equipe treinada por Fernando Diniz. Os comandados de Marcão começaram a partida com muitos passes em busca de espaços. A pressão alta também foi feita e deu resultado. Em bola mal recuada de Joazi, Lelê conseguiu chutar. Dida defendeu, mas soltou a bola, que voltou para Lelê. Desta vez, o atacante não perdoou e abriu o placar.

O estilo de toques rápidos, contudo, foi rapidamente substituído por causa do gramado de Moça Bonita. A bola tinha dificuldades em rolar, o que obrigou os jogadores a preferirem jogadas pelo alto e lançamentos. A grama alta por vezes encobria parte das chuteiras dos jogadores.

A Portuguesa já não tinha o principal reforço da temporada, Hernane Brocador, além do meia Lucas Santos e o zagueiro Michel Pereira. Os problemas aumentaram quando o atacante Patrick Carvalho sentiu e pediu substituição. Breno entrou no lugar. Depois da pausa para hidratação, Joazi foi quem teve que sair por desgaste. Ele deu lugar para a entrada do lateral Ronaldo.

Aos 27, Isaac avançou pelo lado direito, se livrou da marcação e chutou cruzado para ampliar o placar. O goleiro Dida ainda tocou na bola com a ponta dos dedos, mas não conseguiu defender. No fim do primeiro tempo, a Portuguesa ainda criou chances, mas sem perigo.

No segundo tempo, o jogo foi retomado mais morno. A Portuguesa aproveitou para tentar impor-se. Aos 5 minutos, o time teve a melhor chance até então, em chute chapado de Ronaldo, que saiu por cima do gol.

Com o resultado favorável, o Fluminense manteve a administração do resultado. A equipe ficou por vezes postada totalmente no campo defensivo. Ainda assim, a posse de bola ofensiva da Portuguesa não foi efetiva.

Isaac foi o principal escape do Fluminense para transições ofensivas. Em uma das chegadas, João Neto voltou a fazer o tricolor finalizar, mas Dida segurou. Pouco depois, a Portuguesa finalmente conseguiu chegar mais perto do gol. Ronaldo recebeu sozinho no lado direito e tentou o cruzamento, que saiu direto para o gol, descontando o placar.

O Fluminense continuou retraído, segurando a pressão da Portuguesa. Na frente, Isaac ainda era a opção para pressionar. Ele quase fez o terceiro, mas o chute ficou no goleiro Dida. Nos últimos minutos, a Portuguesa pressionou, mas sem grandes chances.

O Fluminense volta a campo na quinta-feira, pela terceira rodada, contra o Audax, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, às 21h30. Já a Portuguesa recebe o Sampaio Corrêa no estádio Luso-Brasileiro, às 19h.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 X 1 PORTUGUESA-RJ

FLUMINENSE – Vitor Eudes. Alexander Jesus, Luan Freitas, Antônio Carlos e Cristiano. Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho) e Arthur (Wallace) (Kayky). João Neto (Justen), Lelê e Isaac (Rafael Monteiro). Técnico: Marcão (auxiliar técnico).

PORTUGUESA-RJ – Dida. Joazi (Ronaldo), Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará (Elicley). Wellington Cézar, João Paulo (Coppetti), Anderson Rosa e Romarinho. Nenê Bonilha (Leandrinho) e Patrick Carvalho (Breno). Técnico: João Carlos Angelo.

GOLS – Lelê, aos 3, e Isaac, aos 27 minutos do primeiro tempo. Ronaldo, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Andrade, Alexandre Jesus (Fluminense); João Paulo e Nenê Bonilha (Portuguesa).

ÁRBITRO – Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Moça Bonita, em Bangu (RJ).