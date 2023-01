Esporte Fluminense contrata meia-atacante Giovanni Manson, revelado no Santos

Um dos times que mais se movimentaram no mercado de transferência, o Fluminense anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia-atacante Giovanni Manson, jogador revelado nas categorias de base do Santos, que assinou contrato até dezembro, com possibilidade de renovação por mais um ano.

“Estou muito feliz de vestir esta camisa. Eu estava com vontade de voltar ao Brasil para estar mais perto da família. Quando eu recebi a proposta do Fluminense não pensei duas vezes e decidi vir para cá, onde terei a oportunidade de trabalhar com um grande treinador, que gosta de atletas jovens. Espero evoluir e que possamos conquistar muitos títulos juntos nesse ano de 2023”, disse o atleta.

Giovanni foi revelado nas categorias de base do Santos, onde atuou até o fim de 2019. No ano seguinte, assinou com o Ajax, da Holanda, e chegou a ser emprestado para o Telstar-HOL. O jogador coleciona ainda convocações para seleções brasileira de base.

Na última temporada, Giovanni fez apenas cinco partidas com a camisa do Ajax e marcou um gol. O Fluminense entende que o atleta tem potencial de desenvolvimento e pode ser útil, principalmente no Campeonato Carioca.

O meia-atacante é o sétimo reforço anunciado pelo Fluminense, que já havia fechado com o atacante Keno, o lateral-direito Guga, o lateral-esquerdo Jorge, o meia-atacante Lima, o zagueiro Vitor Mendes e o goleiro Vitor Eudes.

O clube também renovou com o atacante Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o zagueiro Manoel, além de formalizar a permanência do técnico Fernando Diniz.