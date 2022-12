Fluminense confirma venda de Matheus Martins, emprestado ao Watford pela Udinese

O Fluminense revelou nesta quarta-feira que concluiu a venda do atacante Matheus Martins para a Udinese, que emprestará o atleta ao Watford, da Inglaterra. Os dois times europeus possuem o mesmo dono, o empresário Giampaolo Pozzo. O clube tricolor seguirá com 10% dos direitos do jogador.

“O Fluminense Football Club concluiu a negociação para a transferência do meia-atacante Matheus Martins. O clube, que mantém 10% dos direitos econômicos do jogador, agradece a dedicação do atleta ao longo dos quase dez anos em que vestiu a armadura tricolor e deseja muito sucesso em sua nova etapa. Formado em Xerém, Matheus atuou 51 vezes pelo time profissional e marcou seis gols”, disse o Fluminense, em nota oficial.

Matheus Martins tem apenas 19 anos e chegou a ser titular com Fernando Diniz em boa parte do Campeonato Brasileiro. Após o Fluminense confirmar a venda do atacante, o Watford usou as redes sociais para anunciar a chegada do ex-atleta tricolor.

“A jovem estrela brasileira Matheus Martins ingressou no Watford FC e está a treinar com a equipe de Slaven Bilic antes da inscrição em Janeiro. Tendo atuado pelo Brasil nas categorias sub-16 e sub-20, o Hornets tem o prazer de confirmar a contratação do atacante Martins. O jovem de 19 anos, altamente cotado, que fez uma primeira visita a Vicarage Road para o impasse de domingo em Hull City, estará disponível para jogar pelos Golden Boys a partir de janeiro de 2023”, publicou o time inglês.

A Udinese deve investir aproximadamente R$ 50 milhões para tirar o atacante do Fluminense. Desse montante, R$ 36,6 milhões serão fixos, e o restante através de metas cumpridas pelo atleta ao longo da temporada.

No Watford, Matheus Martins reencontrará o atacante João Pedro, que também deixou o Fluminense para reforçar o clube, por quem já fez 88 partidas e marcou 18 gols.