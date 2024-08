Fluminense bate Atlético-MG no Mineirão e dorme fora da zona de rebaixamento do Brasileiro - O Liberal

Esporte Fluminense bate Atlético-MG no Mineirão e dorme fora da zona de rebaixamento do Brasileiro

Mesmo jogando no Mineirão, o Fluminense se sentiu em casa e venceu o Atlético-MG de forma tranquila e segura por 2 a 0. Serna e Arias definiram o placar do confronto para o time carioca. A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e serviu de prévia para o duelo entre os times pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

O Fluminense volta a se reencontrar com a vitória na competição. Após bela reação com cinco jogos sem perder e quatro vitórias seguidas, o time tinha oscilado novamente com derrota para o Vasco, por 2 a 0, e empate sem gols com o Corinthians.

Com o resultado, o time carioca chegou a 24 pontos e vai dormir fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. O Fluminense ainda tem um jogo atrasado, contra o Athletico, em casa.

O Atlético-MG, por outro lado, está há quatro jogos sem vencer, sendo duas derrotas. Com 30 pontos, aparece em oitavo lugar, embora tenha dois jogos a menos: Grêmio, em casa, e Athletico, fora.

Logo nos primeiros minutos, o time mineiro assustou de fora da área. Fausto Vera chutou forte da meia lua, mas bola foi por cima. O Fluminense respondeu rapidamente e da mesma forma. Arias arriscou de longe, pela direita, exigindo boa defesa de Everson, que espalmou.

Melhor postado em campo e com descidas em velocidade, o Fluminense conseguiu abrir o placar aos 22 minutos. Após passe errado de Bruno Fuchs, Martinelli roubou a bola no meio-campo. Na sequência, Serna foi acionado em velocidade e invadiu a área. Após lindo corte no zagueiro, ele chutou de esquerda para marcar.

Os mandantes só não sofreram outro gol por conta da bela defesa de Everson em chute forte de Arias já dentro da área após disparar em velocidade. Eduardo Vargas até balançou a rede no final do primeiro tempo, de cabeça, mas estava impedido. Ainda deu tempo para chute perigoso de Fausto Vera na grande área, para fora.

No segundo tempo, o Atlético continuou forçando chutes de longe. Mais efetivo, o Fluminense ampliou aos 14 minutos, com Jhon Arias. Ele recebeu na esquerda da área, limpou muito bem Battaglia e finalizou cruzado, no cantinho, para fazer 2 a 0.

Mesmo atrás no placar, o Atlético seguiu finalizando. Rubens levou perigo em chute de longe e, depois, Alisson limpou bem e arriscou da entrada da área, mas isolou por cima. No final, Fausto Vera chutou cruzado e bola passou por Deyverson, que não conseguiu desviar.

Pela 25ª rodada, o Atlético-MG volta a campo no domingo, às 16h, quando visita o Grêmio em jogo que marcará a volta da arena gremista, em Porto Alegre (RS). Antes, porém, os mineiros visitam o São Paulo, na quarta-feira, às 21h30, no MorumBIS, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Fluminense, fora da Copa do Brasil, enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão no domingo, às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 2 FLUMINENSE

ATLÉTICO – Everson; Lyanco, Battaglia e Bruno Fuchs (Alisson); Saravia (Rubens), Otávio (Alan Franco), Fausto Vera, Bernard e Guilherme Arana; Cadu (Paulinho) e Eduardo Vargas (Deyverson). Técnico: Gabriel Milito.

FLUMINENSE – Fábio; Thiago Santos, Felipe Melo e Thiago Silva; Guga, André, Martinelli (Bernal), Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso (Lima) e Serna (Esquerdinha); Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

GOLS – Serna, aos 22 minutos do primeiro tempo. Jhon Arias, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lyanco, Bruno Fuchs, Rubens, Guilherme Arana e Paulinho (Atlético). Fábio, Martinelli e Ganso (Fluminense).

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza

RENDA – R$ 1.467.306,18.

PÚBLICO – 32.068 torcedores.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).