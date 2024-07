Fluminense anuncia o experiente Mano Menezes para a vaga do demitido Fernando Diniz

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense resolveu apostar na experiência de Mano Menezes para escapar do rebaixamento. O anúncio com o treinador de 62 anos foi feito nesta segunda-feira com vínculo até dezembro. Ele substitui Fernando Diniz, campeão da Libertadores, mas que não estava conseguindo fazer o time render em 2024.

“O Fluminense acertou nesta segunda-feira a contratação de Mano Menezes. O experiente treinador de 62 anos, que dirigiu a seleção brasileira e grandes clubes do futebol nacional, assinou vínculo com o Tricolor até o fim de 2024. Chega junto ao técnico o auxiliar Sidnei Lobo”, oficializou o clube carioca.

O primeiro contato do novo treinador com o elenco será nesta terça-feira, quando se apresenta e comanda o grupo em treinamento no CT Carlos Castilho. A expectativa é que Mano Menezes faça sua estreia na quinta, contra o Internacional, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Depois de não avançar com Cuca – recusou a proposta – e Odair Hellmann – negociando com o mundo árabe -, a diretoria do Fluminense entrou em contato com Mano Menezes e as conversas foram intensificadas no último fim de semana.

Ex-Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Flamengo, Bahia, Palmeiras e seleção brasileira, Mano Menezes estava no mercado desde que deixou o Corinthians no início de fevereiro. Sem ganhar há 7 jogos, o Fluminense tem seis derrotas seguidas e amarga a lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos em 13 rodadas.

Na semana passada, o presidente Mário Bittencourt disse que a intenção do Fluminense era manter Marcão na vaga de Fernando Diniz até o fim do ano. As derrotas para Vitória e Grêmio, porém, fizeram a diretoria mudar de ideia.