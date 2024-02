Fluminense anuncia a renovação de contrato de um ano com o lateral Samuel Xavier

O Fluminense anunciou, nesta segunda-feira, a renovação do contrato do lateral-direito Samuel Xavier até o fim de 2025. O jogador, de 33 anos, teria o seu vínculo encerrado ao final deste ano. A pedido do técnico Fernando Diniz, ele permanece no clube por mais uma temporada.

Nas Laranjeiras desde 2021, Samuel Xavier já teve bons momentos e algumas fases de irregularidade no time principal. Titular absoluto com o atual treinador, ele completou 150 partidas pelo Fluminense.

Nas redes sociais, a equipe carioca divulgou a extensão do compromisso com uma foto do atleta assinando o contrato. “O lateral campeão da América, Samuel Xavier, é do Time de Guerreiros até o fim de 2025”, diz a postagem.

Feliz com o desfecho, o jogador comemorou a permanência no futebol carioca. “A sensação é a melhor possível. Estou muito feliz de renovar o contrato, por ficar mais tempo no clube que me acolheu, que me recebeu tão bem. Estamos escrevendo uma história muito linda e espero dar continuidade”, disse o atleta.

No ano passado, Samuel Xavier disputou 54 partidas pelo Fluminense ao longo da temporada. O primeiro desafio neste início de 2024 é conduzir a equipe ao título da Taça Guanabara e à conquista do Campeonato Carioca. Com um jogo a mais, o time do técnico Fernando Diniz lidera a classificação com 21 pontos.