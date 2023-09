Fluminense anuncia a renovação de contrato com Felipe Melo por mais um ano

A parceria entre Fluminense e Felipe Melo está longe do seu capítulo final. O clube carioca anunciou nesta quinta-feira a renovação de vínculo com o atleta por mais uma temporada. O jogador de 40 anos permanece até o fim de 2024 e o contrato será assinado já na próxima semana.

Felipe Melo já poderia assinar com outro clube, já que o contrato terminaria no fim deste ano. Ele chegou a receber propostas de equipes do exterior e também de times aqui do Brasil, mas optou por permanecer no Rio.

O Fluminense postou nas redes sociais o acerto reforçando a posição de líder que o jogador exerce junto ao grupo. “RUF RUF RUF RUF! Felipe Melo renova contrato com o Flu e fica no #TimeDeGuerreiros até o fim de 2024! Juntos Pit!”, diz texto da postagem ao referir-se ao atleta que também é chamado de Pitbull.

Jogador mais experiente do elenco ao lado do goleiro Fábio e do lateral Marcelo, ele é considerado peça fundamental pela diretoria para a sequência do trabalho do técnico Fernando Diniz. O treinador conta com a rodagem do atleta principalmente para esta reta final da Libertadores. O Fluminense é semifinalista do torneio sul-americano e enfrenta o Internacional em dois jogos para tentar chegar à decisão do torneio.

Desde que desembarcou nas Laranjeiras vindo do Palmeiras, Felipe Melo conquistou dois títulos do Campeonato Carioca em 2022 e 2023. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense aparece na quinta colocação com 38 pontos.