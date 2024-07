Fluminense anuncia a contratação por empréstimo do volante Nonato junto ao Santos

Na busca por reforços para iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Fluminense anunciou, nesta quinta-feira, a chegada do volante Nonato. O jogador, que perdeu espaço no Santos, vem por empréstimo até julho de 2025. Esta é a segunda passagem do atleta pelas Laranjeiras.

O próximo passo agora é regularizar a sua inscrição na CBF. Assim que for inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), ele já fica à disposição do técnico Mano Menezes.

Em sua primeira passagem, ainda sob o comando de Fernando Diniz, Nonato fez 55 partidas pela equipe carioca. À época a diretoria tentou a compra em definitivo, mas o Internacional, detentor dos direitos federativos do jogador, preferiu negociar o atleta com o futebol da Bulgária

Neste retorno, Nonato diz estar pronto para ajudar a tirar o Fluminense da lanterna do Campeonato Brasileiro. “Estou muito empolgado para ajudar meus companheiros. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui”, disse Nonato em entrevista ao site oficial do Fluminense.

No Santos, com Fábio Carille, o jogador acabou sendo pouco aproveitado e fez apenas oito partidas em 2024. Fora dos planos, Nonato entrou na lista de jogadores negociáveis e foi emprestado ao time carioca.