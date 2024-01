Fluminense anuncia a chegada do meia Renato Augusto e fecha ‘trinca de reis’

O Fluminense anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do experiente meia Renato Augusto, de 34 anos, que não teve o vínculo renovado com o Corinthians. O reforço chega com moral ao clube carioca, onde foi oficializado como mais um “rei” no estrelado elenco de Fernando Diniz.

“Craque, gênio, referência… REInato Augusto, do Fluminense”, oficializou o clube, com um vídeo no qual os jogadores da base deram os adjetivos ao reforço. No fim, o contratado anuncia, já vestido com a camisa do clube: “Renato Augusto, do Fluminense.”

Desde o começo do dia, antes de explodir a notícia da demissão de Fernando Diniz da seleção brasileira, que o clube começou a interagir com o seu treinador. Na abertura do dia, aproveitou a volta de John Kennedy aos treinos para falar que o “Menino Rei” vai defender as cores do clube na seleção brasileira no pré-olímpico.

Logo depois, foi a vez de falar do artilheiro Cano. “Já que postamos do Menino Rei, é bom lembrar do Rei da América”, escreveu, antes de questionar: ‘tá faltando um Rei ainda?”, perguntou.

As interações precisaram de um intervalo de quase três horas por causa do assunto seleção brasileira, mas voltaram no começo da noite com três coroas. Os torcedores começaram a pedir que o clube anunciasse logo a chegada de Renato Augusto. Mas ainda veio um “tenho novidades” e um “oba, oba” que a torcida completou com o “Renato chegou, trazendo a alegria pra galera tricolor.”

Renato foi anunciado e chega para auxiliar Ganso na armação das jogadas em temporada na qual o clube terá muitas competições pela frente, a começar pelo Campeonato Carioca e a Recopa sul-americana. Ainda defenderá o título da Libertadores e disputará Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, necessitando de peças de talento.