Fluminense ajusta preparação para estreia na Libertadores com volta de Cano aos treinos

Com estreia programada para a próxima quarta-feira na Libertadores diante do Alianza Lima, o técnico Fernando Diniz vem ajustando o Fluminense para o primeiro duelo fora de casa. E para o confronto com os peruanos, ele vai poder contar com um de seus principais trunfos: o centroavante Germán Cano.

De volta às atividades, o camisa 14 estava fora da equipe desde a segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca, quando o Fluminense foi eliminado da competição pelo Flamengo.

Recuperado de uma entorse no joelho direito, o argentino retorna para comandar o setor ofensivo. Apoiado numa filosofia ofensiva, Diniz espera contar com a experiência e o faro de gols do atleta para conseguir uma boa arrancada na competição.

Além do poder de finalização, Cano também se destaca no esquema do Fluminense por ajudar a pressionar a saída de bola do adversário. Neste retorno aos treinos, o atleta vem cuidando da parte física para cumprir à risca a missão de ajudar o time na marcação.

Neste ano, nos sete jogos que disputou até aqui, o argentino marcou duas vezes. No entanto, o retrospecto de Cano na Libertadores é animador. Na campanha do título do ano passado, ele assinalou 13 gols e foi o artilheiro do torneio.

O Fluminense integra o Grupo A da Libertadores e, além do Alianza Lima, vai ter pela frente o Colo Colo, do Chile e o Cerro Porteño, do Paraguai.