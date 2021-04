Esporte Fluminense acerta com atacante Raúl Bobadilla, 5º reforço do ‘pacotão’ para 2021

Um dos clubes mais ativo no mercado neste início de temporada, o Fluminense anunciou na tarde deste sábado a contratação do atacante Raúl Bobadilla. O argentino, naturalizado paraguaio, de 33 anos, pertence ao Guaraní-PAR e assinou por empréstimo até o fim da temporada.

No vídeo do anúncio divulgado nas redes sociais do clube, Bobadilla considera a torcida do Fluminense a “melhor e mais bonita do mundo”. O jogador também apresenta suas credenciais à medida que seus gols e lances vão sendo exibidos.

“Estou muito feliz. Cheguei há dois dias para assinar os papéis e encontrei uma cidade muito bonita, que é o Rio de Janeiro, e agora estou num clube grande do Brasil. É um orgulho e uma alegria enorme representar esse time. Tenho as melhores expectativas para o que está por vir. Estou muito feliz e vou aproveitar. Só falta entrar em campo e jogar”, disse o atacante.

Bobadilla é o quinto jogador do “pacotão” de reforços. Antes dele, foram contratados os zagueiros Manoel e David Braz, o meio-campista equatoriano Cazares e o atacante uruguaio Abel Hernández. A ideia do clube é investir pesado para ir longe na Libertadores, competição que o time carioca vai voltar a disputar depois de oito anos ausente.

“Eu sei o que é a disputa de uma competição como uma Libertadores. Sei da importância que a competição tem para o clube e para a torcida. Temos um bom time, com excelentes jogadores, um grupo muito bom e que quer competir. A Libertadores é o objetivo mais importante”, avaliou o novo reforço.

Bobadilla marcou 14 gols pelo Guaraní, do Paraguai, na última temporada. Ele também tem passagens por River Plate e Argentino Juniors na Argentina, Young Boys e Basel na Suíça, além de Borussia Mönchengladbach e Augsburg na Alemanha.

O Fluminense entra em campo neste sábado para enfrenta o Botafogo no clássico marcado para as 16h (de Brasília), no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Carioca. Dos reforços recentemente anunciados, apenas Cazares e Manoel já estão aptos a estrear.