Flick critica Barcelona e promete mudanças no Espanhol: ‘Em Valência seremos diferentes’

A derrota de 3 a 0 do Barcelona para o Monaco nesta segunda-feira, em jogo válido pelo Troféu Joan Gamper, tradicional torneio preparatório, frustrou o técnico alemão Hansi Flick em seu início de trabalho à frente do clube catalão. Abatido pelo resultado, ele reconheceu a fraca atuação de sua equipe e citou vários aspectos responsáveis pelo revés. “Faltou controle, confiança,velocidade e sucesso nos passes”, afirmou o treinador.

No último duelo que antecede a estreia da equipe azul e grená no Campeonato Espanhol, o comandante chegou a ser alvo de algumas vaias. No entanto, ele garantiu que o resultado vai servir como um sinal de alerta.

“No segundo tempo não conseguimos corrigir os erros. Mas em Valência seremos uma equipe diferente”, afirmou o treinador em referência à estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol. Na rodada inaugural, a equipe catalã vai jogar como visitante no estádio Mestalla. O torneio começa neste final de semana.

Diante da pressão criada pela derrota de 3 a 0 para o time francês, Flick quer tirar lições do que viu no estádio Lluís Companys. “Hoje vimos o que funcionou e o que não funcionou. Vamos analisar este jogo e tenho certeza que no sábado (na estreia do Campeonato Espanhol) faremos melhor. Não aplicamos a pressão que normalmente fazemos”, comentou.

Novo capitão da equipe, o goleiro Ter Stegen afirmou que o placar de 3 a 0 desperta uma certa desconfiança em relação ao que vem pela frente. “É um bom aviso para começar o Campeonato Espanhol em alerta. Agora vai ser o momento de analisar as causas da derrota”