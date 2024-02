Flamengo veta De la Cruz e Allan de duelo com Bangu em Aracaju pelo Carioca

O Flamengo confirmou nesta quarta-feira que o volante Allan e o meia De La Cruz serão desfalques para o jogo com o Bangu, marcado para esta quinta-feira, às 21h30, na Arena Batistão, em Aracaju, pela oitava rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Ambos os atletas estão entregues ao departamento médico do clube.

O uruguaio ficará no Rio de Janeiro tratando um trauma no ombro. Ele sofreu uma pancada no local diante do Botafogo e se recuperou a tempo de enfrentar o Volta Redonda. No entanto, voltou a sentir dores no local e precisou dar sequência ao tratamento.

Já Allan desfalcará o Flamengo por cerca de 12 dias para fazer um trabalho individualizado de reequilíbrio muscular e controle de carga. Ele esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, mas os médicos do clube ressaltaram a importância de realizar um treino específico para evitar que o atleta se lesione no futuro.

O volante ainda foi elogiado por Tite. “O Allan está retomando o melhor nível. Por mais treinamentos que faça, o ritmo de jogo nunca é o ideal quando fica muito tempo fora. É um jogador muito concentrado, com muita qualidade. O campo e a bola vão falar. Tal qual eu fiz como o Victor Hugo. Daqui a pouco eles podem estar com um bom desempenho. Com a bola, tudo é possível. Desde que a gente tenha condição de oportunizar”, afirmou o treinador.

Além da dupla, o técnico Tite também não poderá contar com o volante Erick Pulgar, suspenso, e com o lateral Viña, que foi liberado para viajar ao Uruguai para acompanhar o nascimento de sua filha.

Com isso, a expectativa é que o Flamengo entre em campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Gabigol deve mais uma vez ficar como opção no banco de reservas.

Invicto na competição, o Flamengo, um dos principais candidatos ao título estadual, aparece com 15 pontos, dentro da zona de classificação para as quartas de final. Em sete jogos, foram quatro vitórias e três empates.