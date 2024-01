Esporte Flamengo vence Philadelphia Union nos EUA com estreia do uruguaio De La Cruz

O Flamengo venceu o Philadelphia Union por 2 a 0 neste domingo, no Al Lang Stadium, em São Petersburgo, nos Estados Unidos, em jogo amistoso. Pedro, de pênalti, e Everton Cebolinha marcaram os gols rubro-negros. O time continua na Flórida para a sequência da pré-temporada, enquanto uma equipe alternativa disputa o Campeonato Carioca.

Logo aos 11 minutos, o jovem zagueiro Carbone lançou Cebolinha, que entrou na área e foi derrubado pelo goleiro. O árbitro, em cima do lance, marcou o pênalti, convertido por Pedro. O time comandado pelo técnico Tite manteve a posse de bola no ataque em busca de espaços.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Flamengo ampliou a vantagem. Gerson encontrou Cebolinha, que invadiu a área e bateu colocado no canto. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Na segunda etapa, o técnico Tite voltou com uma equipe totalmente diferente e promoveu a estreia do uruguaio De la Cruz. Gabriel Barbosa, que também entrou, fez o terceiro gol, mas foi assinalado impedimento do camisa 10. Arrascaeta também teve boa chance, mas foi bloqueado pelo lateral-esquerdo Matt Real.

O elenco principal do Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), novamente em amistoso. Desta vez, o adversário será o Orlando City, no Exploria Stadium.