Esporte Flamengo vence o lanterna Atlético-GO no Maracanã e assume a liderança do Brasileirão

O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no Maracanã, confirmou o seu favoritismo ao vencer por 2 a 0 o Atlético-GO, pela 20ª rodada, com gols de Pedro e Arrascaeta. Agora ele tem os mesmos 40 pontos e as 12 vitórias do Botafogo, porém, com vantagem no saldo de gols: 15 a 12. Além disso, está com um jogo a menos – 19 a 20 – do que o rival carioca, como também do Palmeiras, terceiro colocado, com 36 pontos.

Os dois concorrentes diretos já tinham perdido no sábado e como mandantes. O Botafogo levou 3 a 0 do Cruzeiro e o Palmeiras 2 a 0 do Vitória, construindo uma rodada perfeita para o Flamengo.

O time goiano completou 11 jogos sem vencer, com sete derrotas e quatro empates. Não por acaso é o lanterna com 12 pontos e cotado a voltar para a Série B na próxima temporada. Na quarta-feira recebe o Vasco em Goiânia (GO) pelas oitavas da Copa do Brasil.

O time dirigido por Tite só não pode comemorar o simbólico título do primeiro turno porque ainda não disputou o jogo contra o Internacional, pela 17ª rodada no Beira-Rio, quando o clube gaúcho disputava uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil, onde acabou eliminado pelo Juventude.

Esta foi a terceira vitória consecutiva do Flamengo, que antes tinha batido o Criciúma e o Vitória, ambos por 2 a 1. Esta vantagem no Brasileirão permitirá à comissão técnica administrar melhor a sequência pesada de jogos que terá pela frente nas próximas semanas, quando voltará a participar de outras duas competições importantes.

Pelas oitavas de final da Copa do Brasil vai pegar o Palmeiras duas vezes, a primeira já na quarta-feira, no Rio de Janeiro. Pelas oitavas da Copa Libertadores vai encarar o Bolívar-BOL duas vezes, ida e volta, e no meio destes confrontos vai ter pela frente o São Paulo e o Botafogo pelo Brasileirão.

Para dosar a energia do seu elenco, Tite manteve o esquema de revezamento na escalação. Poupou, por exemplo, o goleiro Rossi, os zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira. Mas, desta vez, não se intimidou pelo adversário e armou o time no esquema 4-3-3.

Apoiado pela torcida, teve o domínio total em campo e ainda acabou facilitado pela deficiência na marcação do Atlético-GO. O técnico Vagner Mancini tinha prometido congestionar o setor de meio-campo, mas na prática isso não aconteceu. Tanto que o meia Arrascaeta trabalhou com total liberdade na criação de jogadas ofensivas.

De um cruzamento com efeito de Arrascaeta, do lado direito, saiu o primeiro gol, marcado por Pedro, aos 18 minutos. Erick Pulgar não alcançou a bola e Pedro entrou de frente, esticou a perna e tocou a bola às redes. O VAR pediu tempo para confirmou a legalidade do lance, porque havia a possibilidade da bola ter desviado em Pulgar antes de chegar a Pedro, que no caso, estaria impedido. Este foi o 10.º gol de Pedro, artilheiro do Brasileirão, o seu 30ª gol na temporada.

Varela, de cabeça, quase ampliou aos 30 minutos. O gol não saiu porque o zagueiro Pedro Henrique conseguiu salvar no canto da trave. O time goiano, muito acanhado, se arriscou nos últimos minutos e quase empatou nos acréscimos com um chute de Janderson que Matheus Cunha rebateu de joelho.

No segundo tempo, o Atlético-GO voltou com o meia Shaylon no lugar do volante Baralhas e fez uma pressão inicial. Logo no primeiro minuto quase empatou num cabaça frontal e Shaylon, mas espalmada lateralmente por Matheus Cunha, numa grande defesa.

Na primeira descida consciente, o Flamengo ampliou o placar aos 15 minutos. Erick Pulgar enfiou a bola para Ayrton Lucas já dentro da área e este fez o passe lateral para Arrascaeta. De frente, o meia bateu colocado no canto direito do goleiro: 2 a 0.

Com o ‘jogo ganho’, Tite passou a poupar seus jogadores. Aos 27 minutos entraram Wesley na vaga de Varela, Gabigol no lugar de Arrascaeta e Matheus Gonçalves par a saída de Everton Cebolinha. Aos 35, entraram outros dois: Carlinhos para sair Pedro e Viña na vaga de Ayrton Lucas.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 0 ATLÉTICO-GO

FLAMENGO – Matheus Cunha; Varela (Wesley), David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Gabigol); Luiz Araújo, Pedro (Carlinhos) e Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves). Técnico: Tite.

ATLÉTICO-GO – Pedro Rangel; Roni (Yony González), Adriano Martins, Pedro Henrique e Rodallega; Gonzalo Freitas, Baralhas (Shaylon) e Rhaldney (Lucas Kal); Janderson (Maguinho), Hurtado (Derek) e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Pedro, aos 18 minutos do primeiro tempo e Arrascaeta, aos 15 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Pedro e Luiz Araújo (Flamengo). Hurtado e Pedro Henrique (Atlético-GO)

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA – R$ 3.365.745,00.

PÚBLICO – 57.673 pagantes (61.883 total)

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).