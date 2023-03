Flamengo vence no tempo normal, mas perde a Recopa nos pênaltis

Foi sofrido demais. Sob o comando do técnico Vítor Pereira, o Flamengo somou o terceiro fracasso em torneios disputados no ano, nesta terça-feira, ao perder nos pênaltis para o Independiente del Valle, no Maracanã, por 5 a 4, após vencer no tempo normal por 1 a 0. O time equatoriano ficou com o seu primeiro título da Recopa Sul-Americana, após vencer no Equador por 1 a 0.

O meia uruguaio Arrascaeta foi do céu ao inferno, pois marcou o gol no tempo normal, aos 50 minutos da etapa final, mas errou a cobrança de pênalti.

Os mais de 71 mil torcedores presentes ao Maracanã cobraram muito o elenco e o treinador português, que somaram derrotas também na decisão da Supercopa do Brasil, para o Palmeiras, e na semifinal do Mundial de Clubes, diante do Al-Hilal. Gritos de ‘time sem vergonha’ foram ouvidos vindos das arquibancadas nos minutos finais do tempo normal.

O Flamengo foi melhor, principalmente no primeiro tempo, criou várias chances, falhou nas finalizações e não conseguiu superar o organizado time equatoriano.

Apesar da vantagem obtida no primeiro duelo no Equador, o Independiente del Valle começou o jogo com a intenção de tocar bastante a bola no campo do adversário, mesmo com o gramado molhado por causa da forte e constante chuva.

Com a necessidade da vitória, o Flamengo, empurrado pelo grande público presente ao Maracanã, foi intenso na marcação e, aos poucos, conseguiu empurrar o Del Valle para o seu campo.

A primeira oportunidade de gol só surgiu aos 14 minutos, com Pedro. O atacante cabeceou fraco para defesa do goleiro Ramírez, após cruzamento de Everton Ribeiro. Aos 16, Pedro chegou a marcar, mas estava em impedimento.

O Del Valle só foi incomodar o goleiro Santos, aos 29 minutos, em uma falta da intermediária cobrado por Alcivar no centro da meta. O Flamengo respondeu de forma imediata, com duas cabeçadas na trave em menos de um minuto: a primeira de Thiago Maia e a segunda de Ayrton Lucas.

Os últimos 15 minutos foram muito nervosos, com as equipes cometendo faltas ríspidas. Sem comando, o árbitro uruguaio Andrés Matonte Cabrera esteve prestes a perder o controle da partida. Pior para o Flamengo que viu quase todo o seu meio-campo – Thiago Maia, Éverton Ribeiro e Vidal – receber cartão amarelo.

Mais calmo nos minutos finais, o Flamengo criou mais duas grandes oportunidades. Uma com Varela, que o goleiro Ramírez defendeu, e outra com Arrascaeta – apagado nos primeiros 45 minutos -, que cabeceou perto da trave direita da meta equatoriana.

Depois de dominar o primeiro tempo, o Flamengo pressionou desde o primeiro minuto na etapa final, mas sem muita inspiração. A primeira finalização só saiu aos oito minutos, com Pedro cabeceando para fora. Aos poucos o nervosismo foi tomando conta dos atletas flamenguistas, que passaram a errar muitos passes.

Com isso, o Del Valle aproveitou para levar perigo ao gol de santos. Aos 13, Kevin Rodrigues escapou pela direita e cruzou para a finalização fraca de Sornoza.

Aos 26 minutos, Vitor Pereira colocou Gerson e Everton Cebolinha na tentativa de deixar o Flamengo mais agressivo. Aos 36, foi a vez de Matheuzinho e Matheus Gonçalves entrarem em campo. O Flamengo ficou com a bola quase o tempo todo, mas pouco produziu.

Em um dos raros momentos perigosos, David Luiz, de cabeça, teve a chance de levar a disputa para a prorrogação, mas errou o alvo. Mas ainda havia tempo para o milagre e ele veio aos 50 minutos, com Arrascaeta, um dos piores em campo.

O clima no Maracanã mudou completamente. A torcida ficou eufórica e o time do Flamengo ganhou confiança para ir ao ataque, deixando o Del Valle encurralado em seu campo. Apesar do domínio, a equipe rubro-negra não conseguiu furar o bloqueio equatoriano e disputa foi para os pênaltis.

Nos pênaltis, o Del Valle foi perfeito: Faravelli, Hoyos, Previtali, Schunke e Landázuri marcaram. Já pelo Flamengo, Arrascaeta perdeu, enquanto David Luiz, Everton Cebolinha, Gerson e Gabriel Barbosa marcaram.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 (4) x 0 (5) INDEPENDIENTE DEL VALLE

FLAMENGO – Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas (Marinho); Thiago Maia (Gerson), Vidal (Everton Cebolinha), Éverton Ribeiro (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta; Gabriel e Pedro (Mateusão). Técnico: Vítor Pereira.

INDEPENDIENTE DEL VALLE – Ramírez; Fernández, Caravajal, Schunke e García Basso; Caicedo (Cortez), Pellerano (Previtali), Faravelli, Alcívar (Kevin Rodríguez) e Sornoza (Hoyos); Díaz (Landázuri). Técnico: Martín Anselmi.

GOLS – Arrascaeta aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andrés Matonte Cabrera (URU).

CARTÕES AMARELOS – Pellerano, Thiago Maia, Éverton Ribeiro, Vidal, Carabajal, Alcivar, Varela, David Luiz, Faravelli, Ramírez, Mateusão e Gerson.

RENDA – R$ 5.693.362,50.

PÚBLICO – 71.411 presentes (65.739 vendidos).

LOCAL – Maracanã.