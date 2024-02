Flamengo supera Volta Redonda em jogo atrasado do Carioca e recupera 2ª posição

A classificação do Campeonato Carioca agora é real. Com a realização do jogo atrasado da terceira rodada entre Flamengo e Volta Redonda, todos os times estão com sete partidas disputadas. O rubro-negro, ao ganhar por 3 a 0 no Maracanã, neste sábado, agora figura como principal perseguidor do líder Fluminense, com 15 pontos, diante de 17 do rival.

Por se tratar de um jogo adiado da terceira rodada, o Flamengo evitou problemas nos tribunais e acabou retirando o uruguaio Matías Viña dos relacionados. Ayrton Lucas foi escalado na lateral-esquerda, como o previsto, mas Tite deu descanso a muitos titulares no apito inicial.

Com Bruno Henrique e Gabigol no ataque, Tite cumpriu a promessa de rodar o elenco para evitar desgaste desnecessário e deixou mais de meio time titular no banco de reservas: o goleiro Rossi, Varela, Léo Pereira, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro ficaram como opções.

Com Pedro vaiado nos últimos jogos, Gabigol queria mostrar serviço para recuperar a posição de titular. E com somente oito minutos, o astro apareceu na área para concluir o lançamento de Luiz Araújo e fazer 1 a 0.

Com o forte calor de verão no Rio, sair em vantagem cedo era uma das metas para evitar um desgaste maior. E a primeira etapa foi toda rubro-negra. O Volta Redonda só ameaçou uma vez, com chute forte para fora. Do mais, viu seu goleiro, Paulo Henrique, evitar mais gols antes do intervalo.

O camisa 31 defendeu chute rasteiro de Luiz Araújo que entraria no canto e a batida colocada de Bruno Henrique. Também tentando voltar ao time titular, o atacante ainda desperdiçou outras boas chances, com uma cabeçada livre não entrando por pouco.

O começo da segunda fase não foi diferente. Logo de cara, Paulo Henrique fez nova defesa importante. O jogo caiu de intensidade, com o Volta Redonda melhor, e Tite optou por mexer e colocar seu meio-campo titular na partida.

Arrascaeta fez o segundo gol aos 32 minutos, concluindo cobertura de Pedro, de cabeça, mas o árbitro anulou anotando falta do uruguaio. Logo depois, o cruzamento por pouco não para em Bruno Henrique. Mesmo com ritmo cadenciado, o Flamengo retomou o domínio e chegando com perigo.

Em uma saída equivocada da defesa do Volta Redonda, Bruno Barra errou o drible em Arrascaeta na área e acabou derrubando o meia. Pênalti. Pedro pegou a bola e mandou nas mãos do goleiro, em batida ruim. O árbitro mandou repetir a cobrança após Paulo Henrique se adiantar. O camisa 9 acertou na segunda chance e vibrou muito.

Arrascaeta saiu do banco de reservas para deixar o Flamengo muito mais forte no Maracanã. Em belo passe do uruguaio, Ayrton Lucas fechou a vitória que levou a invicta equipe aos 15 pontos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 x 0 VOLTA REDONDA

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Pulgar), De La Cruz (Gérson) e Victor Hugo (Arrascaeta); Luiz Araújo (Everton Cebolinha), Bruno Henrique e Gabigol (Pedro). Técnico: Tite.

VOLTA REDONDA – Paulo Henrique; Wellington Silva (Raphinha), Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva (Cristiano), Danrley e Robinho (Júlio César); Vinícius Moura (Thiago Alagoano), Ítalo (Henrique Silva) e MV. Técnico: Felipe Loureiro.

GOLS – Gabigol, aos 8 minutos do primeiro tempo; Pedro (pênalti), aos 40, e Ayrton Lucas, aos 48 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – David Luiz, Fabrício Bruno e Pulgar (Flamengo); Wellington Silva e Sanchez (Nova Redonda).

ÁRBITRO – Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

RENDA – R$ 1.374.860,00.

PÚBLICO – 42.373 presentes.

LOCAL – Maracanã, no Rio.