Flamengo revela lesão muscular na coxa e De la Cruz vira problema para reta final da temporada

O pior se confirmou e o meio-campista uruguaio De la Cruz, com uma lesão muscular na coxa detectada, será desfalque no Flamengo nesta reta final de temporada. O problema pode fazê-lo perder os dois jogos da decisão da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, dias 3 e 10 de novembro.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De la Cruz realizou exame nesta terça-feira (22), que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita”, revelou o clube, evitando maiores explicações e data de volta para não dar armas ao Atlético-MG.

O tempo de recuperação estimado, segundo pessoas que acompanham o dia a dia do clube, é entre duas e três semanas, o que dá leve esperança de utilização no jogo de volta. Mas muitos torcedores já preveem o desfalque na final e cobram que o técnico Filipe Luís dose o desgaste do elenco.

Poupado no clássico com o Fluminense após defender o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas, De la Cruz sentiu as dores no começo do segundo tempo diante do Corinthians. O volante foi ao chão com a mão no posterior, já indicando que o problema seria sério. Os exames confirmaram a lesão.

O sorteio dos mandos da decisão da Copa do Brasil ocorre na quinta-feira e o torcedor do time rubro-negro já sabe que terá duas ausências no duelo de ida, pois o atacante Bruno Henrique, expulso contra o Corinthians, terá de cumprir suspensão. O time já não vem contando com Everton Cebolinha, Pedro e Viña, que só voltam em 2025. Luiz Araújo, outro entregue ao departamento médico, ainda tem chances de atuar em 2024.