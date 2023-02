Esporte Flamengo repete Palmeiras, Inter e Atlético-MG com eliminação na semi do Mundial

O Flamengo não foi o primeiro time brasileiro a ser eliminado nas semifinais do Mundial de Clubes. A equipe rubro-negra se despede do sonho do bicampeonato com derrota por 3 a 2 para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta terça-feira.

Outras três equipes brasileiras já deixaram seus torcedores frustrados com quedas precoces no torneio da Fifa. Palmeiras, Atlético-MG e Internacional não conseguiram superar os rivais da estreia e perderam as semifinais em 2021, 2013 e 2010, respectivamente.

Tigres (México), Raja Casablanca (Marrocos) e Mazembe (República Democrática do Congo) foram os algozes das equipes brasileiras.

PALMEIRAS

Em 2021, o Palmeiras teve curto intervalo entre o título da Libertadores sobre o Santos, no Maracanã, e a viagem para o Catar. Na primeira partida, os comandados de Abel Ferreira perderam para o Tigres, do México, por 1 a 0, e deram adeus ao torneio. Na disputa de terceiro lugar, nova frustração, perdendo para o Al-Ahly, do Egito, nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar.

ATLÉTICO-MG

O Atlético-MG caiu para os donos da casa, o Raja Casablanca, do Marrocos, em 2013. Liderados por Cuca, os mineiros sofreram uma derrota por 3 a 1. Ao menos, o Atlético conseguiu buscar a terceira posição, com vitória sobre o Guangzhou Evergrande por 3 a 2.

INTERNACIONAL

O Internacional foi precursor das frustrações brasileiras e sul-americanas no Mundial de Clubes. Em 2010, o time colorado caiu diante do Mazembe, da República Democrática do Congo, no torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos. O Inter ficou com o terceiro lugar ao bater o Seongnam, da Coreia do Sul, por 3 a 2.

SUL-AMERICANOS

Outras duas equipes da América do Sul também decepcionaram seus torcedores em participações no Mundial de Clubes. Nas semifinais de 2016, o Atlético Nacional de Medellín levou 3 a 0 do Kashima Antlers, do Japão, e foi eliminado.

Em 2018, foi a vez do River Plate. Os argentinos, liderados por Marcelo Gallardo, foram eliminados pelo Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, após empate por 2 a 2 no tempo normal e derrota por 5 a 4 nos pênaltis.