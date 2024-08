Flamengo perde para o Bolívar por 1 a 0, avança às quartas da Libertadores e encara o Penãrol - O Liberal

Na batalha na altitude de La Paz, nesta quinta-feira no estádio Hernando Siles, o Flamengo jogou com o regulamento debaixo do braço, priorizou a marcação e mesmo perdendo por 1 a 0 para o Bolívar, garantiu a sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Fechou as oitavas com 2 a 1 no placar agregado, porque tinha vencido por 2 a 0 no Maracanã. Agora, o time brasileiro vai enfrentar o Penãrol-URU.

O time uruguaio avançou ao eliminar outro clube boliviano, o The Strongest, perdendo fora por 1 a 0 e goleando em casa por 4 a 0. Caso o Flamengo chegue às semifinais, vai ter como adversário um clube brasileiro que sairá do confronto entre Botafogo e São Paulo.

A derrota aumentou o retrospecto negativo do Flamengo contra o Bolívar, que chega a quatro derrotas na altitude de 3.640 metros. Para atenuar os efeitos do ar rarefeito, a delegação carioca só chegou ao estádio perto de duas horas antes do jogo. Tanto que o time correu bastante no primeiro tempo e se defendeu bem no segundo.

Além do ‘desafio da altura’, o técnico Tite teve que driblar as ausências de jogadores importantes, como o meia Arrascaeta e os atacantes Pedro, Gabigol e Everton Cebolinha. Ele congestionou o meio-campo e protegeu bem a defesa, inclusive, segurando os avanços dos laterais.

O Flamengo, porém, não abriu mão de se arriscar no ataque. Tanto que Gerson deu um chute cruzado logo no primeiro minuto, deixando claro que o time brasileiro não iria somente se defender.

Como era esperado, o time da casa fez pressão inicial, aproveitando a habilidade de Bruno Sávio pelo lado direito. Mas a única jogada perigosa saiu aos 13 minutos, quando Sávio roubou a bola de Ayrton Lucas e cruzou rasteiro para o centro da grande área. Ramiro Vaca, de frente, bateu no centro do gol e Rossi encaixou a bola no peito.

No mais, o Bolívar abusou de levantar a bola na área, facilitando a defesa flamenguista, como também arriscou chutes de longe, muitos deles para fora. O Flamengo entrou preparado para usar os contra-ataques, quase sempre interrompidos por faltas dos bolivianos.

Mesmo assim, chegou na frente com perigo em duas ocasiões. Aos 16 minutos, quando De la Cruz lançou Gerson em velocidade e, dentro da área, ele acabou se atrapalhando ao tentar driblar o goleiro Lampe. A segunda vez quando De La Cruz lançou Carlinhos, ele ganhou a dividida com o marcador e demorou para finalizar, aos 39.

O segundo tempo começou sem mudanças nos dois times, mas com o Bolívar tendo a obrigação de atacar. Com isso, abriu espaços para os contra-ataques do Flamengo, que quase abriu o placar aos seis minutos quando Ayrton Lucas entrou na área pelo lado esquerdo e bateu por cima.

O time boliviano respondeu com perigo, quando Bruno Sávio cortou Ayrton Lucas e Léo Pereira, dentro da área, e acertou o travessão, aos nove. Dois minutos depois, aos 11, saiu o gol. Fábio Gomes, do lado esquerdo, levantou a bola do outro lado e Bruno Sávio apareceu nas costas da marcação. Ele cabeceou de cima para baixo, Rossi ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

Apesar da pressão boliviana, a marcação do Flamengo parecia encaixada. Tanto que Tite fez suas primeiras mudanças somente aos 28 minutos com as entradas de David Luiz e Bruno Henrique nos lugares, respectivamente, de De La Cruz e Carlinhos. O técnico reforçou a defesa com mais um zagueiro e apostou na velocidade no ataque. Aos 35, ocorreu a terceira troca: o cansado Gerson saiu para a entrada de Evertton Araújo.

O Flamengo ficou acuado na defesa, correndo o risco de levar mais gols. Deu sorte, aos 36, quando Henry Vaca arriscou de fora da área, soltou a bomba, Rossi deu um tapa e a bola ainda bateu no travessão antes de sair.

Os últimos minutos foram de defesa contra ataque. Aos 41, Rossi fez grande defesa num cabeceio de Oviedo. No único contra-ataque do Flamengo, Bruno Henrique disparou sozinho, aos 44, e Anderson Jesus cometeu falta para impedir que o atacante seguisse até o gol. O zagueiro acabou expulso. Foram mais cinco minutos de acréscimos e tensão.

Com o sentimento de dever cumprido, o Flamengo volta no final de semana a correr atrás da liderança do Campeonato Brasileiro. No domingo à noite vai receber no Rio o Red Bull Bragantino pela 24ª rodada para vencer e apagar a má impressão deixada na última rodada quando foi goleado por 4 a 1 pelo líder Botafogo.

FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR 1 X 0 FLAMENGO

BOLÍVAR – Lampe; Jesús Sagredo (Yomar Rocha), Orihuela, Anderson Jesus e José Sagredo; Justiniano, Saucedo (Henry Vaca) e Ramiro Vaca; Bruno Sávio, Oviedo e Fábio Gomes. Técnico: Flávio Robatto.

FLAMENGO – Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Léo Ortiz, De la Cruz (David Luiz) e Gerson (Evertton Araújo); Luiz Araújo e Carlinhos (Bruno Henrique). Técnico: Tite.

GOLS – Bruno Sávio, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Anderson Jesus (Bolívar). De La Cruz e Gerson (Flamengo).

ÁRBITRO – Yael Falcón Pérez (ARG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL).