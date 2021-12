Flamengo perde na despedida e Atlético-GO assegura lugar na Sul-Americana

A garotada do Flamengo lutou, mas pecou pela desatenção nos minutos finais do jogo e perdeu na noite desta quinta-feira para o Atlético-GO, por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela última rodada do Brasileirão. O Flamengo termina a temporada de forma melancólica apesar de ter sido vice-campeão, com 71 pontos. O rubro-negro carioca não venceu os últimos três jogos e ficou 13 pontos atrás do campeão Atlético-MG.

Esta vitória deu ao Atlético-GO a melhor campanha da sua história na elite nacional, terminando em nono lugar, com 53 pontos. Garantido na Sul-Americana de 2022, só não foi para a Copa Libertadores porque ficou atrás do América-MG no saldo de gols (4 a -3).

O primeiro tempo foi todo dominado pelo Atlético-GO, que, empurrado pela torcida, partiu para cima. Só faltou acertar o pé para ir ao vestiário na frente do placar. Oportunidades não faltaram diante da garotada do Flamengo, que apostava no contra-ataque.

As principais jogadas ofensivas dos goianos foram do lado direito. Por ali, aos 21 minutos, Arnaldo driblou dois e finalizou no travessão. Baralhas fez Hugo Souza trabalhar em chute de fora da área e também assustou com uma batida rasteira rente a trave.

O Flamengo voltou com outra postura do intervalo e quase abriu o placar aos quatro minutos. Lázaro finalizou e Fernando Miguel defendeu no reflexo. No rebote, Vitor Gabriel só não marcou porque o goleiro salvou em cima da linha.

Aos poucos, o Atlético-GO foi voltando a dominar o jogo e chegou a ter um pênalti marcado após chute de André Luis acertar o braço de Noga. Mas o árbitro voltou atrás depois de consultar o VAR. A bola havia acertado o corpo do zagueiro antes.

A pressão atleticana aumentou nos minutos finais e o esperado gol saiu aos 36 minutos. Marlon Freitas cruzou e Lucão cabeceou sem chances para Hugo Souza. E, nos acréscimos, o time da casa jogou a pá de cal com Toró completando mais uma assistência de Marlon Freitas. Festa rubro-negro, mas dos goianos.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 x 0 FLAMENGO

ATLÉTICO-GO – Fernando Miguel; Arnaldo, Oliveira, Éder (Wanderson) e Arthur Henrique; Willian Maranhão (André Luis), Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Rickson (Toró); Janderson (André Lima) e Brian Montenegro (Lucão). Técnico: Marcelo Cabo.

FLAMENGO – Hugo; Noga, Bruno Viana (Werton) e Léo Pereira; Wesley, Piris da Motta, João Gomes e Renê; Lázaro (Matheus França), André Luiz (Thiaguinho) e Vitor Gabriel (Ryan Luka). Técnico: Maurício Souza.

GOLS – Lucão, aos 36, e Toró, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Willian Maranhão, Marlon Freitas, Rickson e Oliveira (Atlético-GO); Léo Pereira e Piris da Motta (Flamengo).

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).