Esporte Flamengo perde do Del Valle e decidirá a Recopa Sul-Americana sob pressão no Rio

O Flamengo continua mal em suas decisões no ano. Depois de perder a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras (4 a 3) e cair na semifinal do Mundial de Clubes diante do Al-Hilal (3 a 2), a equipe saiu em desvantagem na disputa pela taça da Recopa Sul-Americana ao ser derrotada por 1 a 0 do Independiente Del Valle, em Quito, no Equador. Sob pressão e devendo futebol no ano, terá de reverter o resultado na próxima terça-feira, no Maracanã.

As equipes também disputaram a Recopa em 2019. No Equador, um bom 2 a 2, e vitória tranquila no Rio para os cariocas, por 3 a 0, o que deixa a torcida esperançosa por uma reviravolta do resultado. Resta saber se o artilheiro Pedro, que deixou o campo machucado, terá tempo suficiente para se recuperar da lesão muscular.

Sem Gérson, com dores no tornozelo, Vidal ganhou nova oportunidade no meio-campo, com Everton Ribeiro voltando ao time titular após ficar no banco contra o Volta Redonda e ser poupado diante do Resende. O experiente jogador retornou com a tarja de capitão.

Além do bom time do Independiente Del Valle, o Flamengo ainda tinha pela frente a altitude de 2.850 metros e a forte chuva para superar no estádio Banco Guayaquil. Como vem sendo tradição, antes de a bola rolar foi prestado um minuto de silêncio em homenagem a Pelé.

Acusado de agressão domiciliar por sua mulher, o chileno Piero Maza foi confirmado pelo Conmebol para apitar a partida e mostrou-se um tanto confuso em partes do primeiro tempo. Trocou um lateral por falta após reclamação dos flamenguistas, e não viu lance que David Luiz pediu pênalti.

A primeira etapa ficou marcada pelas tantas finalizações fora do alvo do time da casa, que queria levar uma vantagem, mesmo que mínima, ao Maracanã, nas emana que vem, e por chance clara desperdiçada por Gabigol.

A grande chance do Flamengo surgiu aos 41 minutos. Lançamento longo para o camisa 10, que saiu na cara do goleiro. O atacante tentou dar uma cavadinha e parou em defesa de Ramírez. Pouco depois, após cruzamento para a área, os cariocas reclamaram de um possível pênalti por agarrão em David Luiz. O VAR nada deu.

O Flamengo voltou bastante passivo na etapa final. Parecia sentir o desgaste da altitude e já não conseguiu equilibrar as ações. A pressão do Del Valle era grande. Para piorar, Pedro precisou sair, machucado.

Retrancado, com a entrada de mais um volante, o Flamengo atraiu demais os equatorianos para seu campo. Santos já havia salvado em cobrança forte de falta de Sornoza e levado um susto em cabeçada de Carabajal. Na segunda oportunidade, o zagueiro abriu o marcador, ganhando pelo alto entre Fabrício Bruno e David Luiz. A situação poderia ser pior se após uma falha de Santos, a bola não tivesse batido na mão de García Basso antes de ele mandar às redes.

O time equatoriano criou bastante chances para ampliar, mas não teve capricho. E ainda quase levou a igualdade nos minutos finais. Ramírez espalmou a bomba de Everton Cebolinha. No fim, a equipe da casa perdeu Ortiz, expulso. Com um a mais e cinco minutos no relógio, o Flamengo não conseguiu buscar o empate.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 1 X 0 FLAMENGO

INDEPENDIENTE DEL VALLE – Ramírez; Fernández, Carabajal, Schunke, García Basso e Caicedo (Minda); Faravelli, Pellerano (Ortiz) e Sornoza (Previtali); Díaz (Hoyos) e Rodríguez (Alcívar). Técnico: Martin Anselmi.

FLAMENGO – Santos; Varella, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Matheus Gonçalves), Vidal, Everton Ribeiro (Everton Cebolinha) e Arrascaeta; Gabigol e Pedro (Pulgar). Técnico: Vítor Pereira.

GOLS – Carabajal, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Piero Maza (Chile).

CARTÕES AMARELOS – Fabrício Bruno, David Luiz, Vidal e Pedro (Flamengo); Carabajal, Rodríguez, Ramírez e Faravelli (Independiente Del Valle).

CARTÃO VERMELHO – Ortiz (Del Valle).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Banco Guayaquil, em Quito.