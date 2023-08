Flamengo perde de virada do Olímpia e está eliminado da Copa Libertadores

A Copa Libertadores vai ter um novo campeão na edição de 2023. O Flamengo, dono do título no ano passado, foi eliminado, nesta quinta-feira, ao perder, por 3 a 1, de virada, para o Olímpia, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O time rubro-negro jogava pelo empate, depois de vencer por 1 a 0, no Maracanã, no jogo de ida.

Com a classificação, o Olímpia vai enfrentar nas quartas de final o Fluminense, que derrotou o Argentinos Juniors, quarta-feira, no Maracanã, por 2 a 0, após empatar por 1 a 1, na Argentina.

O começo do jogo foi eletrizante. Empurrado pela frenética torcida, o Olímpia foi para cima do Flamengo, mas deixou espaços, principalmente pelo lado direito de sua defesa.

O Flamengo aproveitou para acionar Bruno Henrique, sempre com passes envolventes de Arrascaeta. E o primeiro gol brasileiro saiu aos oito minutos exatamente com a dupla de ataque rubro-negra. Arrascaeta bateu falta e Bruno Henrique, com eleve toque, abriu o placar.

O Olímpia não se entregou e conseguiu reagir aos 12 minutos. González arrancou pela direita e cruzou para Iván Torres subir muito e desviar de Matheus Cunha: 1 a 1.

As equipes mantiveram a postura ofensiva, mas acrescentaram catimba, principalmente do lado do Olímpia, cujos zagueiros buscaram intimidar os jogadores do Flamengo. Faltas duras foram cometidas pelos dois lados.

Apesar do clima tenso em campo, o juiz colombiano Wilmar Roldán só havia aplicado um cartão amarelo, dado para Ortiz, do Olímpia, até os 30 minutos.

Quando os times resolveram jogar bola, o nível foi bom. Gabigol teve um gol anulado, aos 30 minutos, por causa do impedimento de Bruno Henrique no início da jogada. Já o Olímpia assustou com um chute de longe do zagueiro Gamarra, aos 35, e com Hugo Fernández, cuja finalização foi travada por Thiago Maia.

O segundo tempo começou em ritmo bem inferior ao primeiro. O Flamengo buscou ficar mais com a bola, forçando maior movimentação do Olímpia em busca da marcação.

Aos seis minutos, o agitado Jorge Sampaoli recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. O Flamengo pareceu não sentir a falta de seu comandante à beira do gramado e quase fez o segundo em bela jogada de todo o ataque. Bruno Henrique bateu para a primeira defesa do goleiro Espíndola no jogo.

Quando parecia que o jogo estava dominado pelo Flamengo, o lance de bola parada se mostrou decisivo mais uma vez. Após escanteio cobrado da esquerda, Ortiz nem precisou pular para tocar de cabeça e fazer o gol da virada do Olímpia, aos 24 minutos.

O Flamengo sentiu o gol e o Olímpia teve duas chances de ampliar a vantagem no placar. Em uma delas, Filipe Luís errou feio na saída de bola. Mas o pior estava por vir.

Aos 34, o Olímpia fez o terceiro com Bruera em lance muito semelhante ao gol de Ortiz. Novo escanteio da esquerda e o atacante grandalhão cabeceou firme para vencer Matheus Cunha.

Com os três gols de cabeça, o Olímpia se fechou na defesa e o desespero tomou conta do Flamengo, que chegou a marcar o terceiro gol, com Victor Hugo, aos 45 minutos, mas o VAR flagrou impedimento de Gabigol.

FICHA TÉCNICA

OLÍMPIA 3 X 1 FLAMENGO

OLÍMPIA – Espínola; Alejandro Silva (Salazar), Romaña, Gamarra e Zabala; Ortiz, Marcos Gómez (Montenegro), Fernando Cardozo e Iván Torres (Barreto); Walter González (Bruera) e Hugo Fernández (Ramón Martínez). Técnico: Francisco Arce.

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia (Luiz Araújo), Gerson (Allan) e Arrascaeta; Everton Ribeiro (Victor Hugo), Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS – Bruno Henrique aos oito e Iván Torres aos 12 minutos do primeiro tempo. Ortiz aos 24 e Bruera aos 34 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Ortiz, Wesley, Romaña, Filipe Luís, Gabigol, Alejandro Silva, Zabala, Luiz Araújo

CARTÃO VERMELHO – Sampaoli.

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (COL).

RENDA E PÚBLICO – não divulgados.

LOCAL – Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR).