Flamengo oficializa renovação de Matheus França, joia da base, até o fim de 2027

O Flamengo não está disposto a perder suas joias da base sem compensação financeira e anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com o meia Matheus França,. Até dezembro de 2027, com aumento salarial e nova multa rescisória.

“O atleta Matheus França renovou seu contrato com o Cube de Regatas Flamengo até 31 de dezembro de 2027, anunciou o Flamengo em suas redes sociais, mostrando um sorridente jogador ao lado dos pais e do vice de futebol, Marcos Braz.

O novo acordo é uma maneira de o clube carioca se proteger do forte assédio dos europeus sobre o meia, considerado uma das principais revelações dos últimos anos. O Newcastle que já conta com os brasileiros Bruno Guimarães e Diego Costa (é naturalizado espanhol), já teria oferecido R$ 100 milhões pela contratação.

Matheus França tem somente 18 anos e vem jogando com regularidade deste o ano passado, mesmo sendo profissionalizado em 2021. Este ano já iniciou alguns jogos na equipe alternativa de Vítor Pereira e entrou no decorrer de outros jogos.

Neste sábado o Flamengo faz o clássico com o Botafogo pelo Carioca, no Mané Garrincha, em Brasília, e Matheus França deve ser novamente titular. O jovem está entre os relacionados para a partida, recheada de jovens e reservas. Com jogo decisivo da Recopa sul-americana diante do Independiente del Valle, na terça-feira, Vítor Pereira deixará todos os titulres no Rio.