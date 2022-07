Esporte Flamengo não aproveita chances e empata com o Athletico-PR na Copa do Brasil

O Flamengo teve bastante volume de jogo e criou oportunidades, mas não conseguiu passar pelo goleiro Bento na noite desta quarta-feira. Assim, ficou no empate sem gols com o Athletico-PR, em jogo válido pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante de mais de 62 mil torcedores no Maracanã. Após mais de 20 finalizações do time carioca, das quais apenas seis foram em direção ao gol, a partida acabou em clima de nervosismo, com David Luiz expulso e briga entre torcedores flamenguistas na arquibancada.

O jogo de volta será apenas no dia 17 de agosto, na Arena da Baixada, o que irritou o Flamengo, que tentou a troca de mando acionando o STJD, porém sem sucesso. Com o empate desta noite, os dois times vão jogar por uma vitória simples e qualquer empate levará a decisão da vaga na semifinal aos pênaltis.

Assim como na decisão contra o Atlético-MG, nas oitavas de final, a torcida flamenguista fez uma festa com fumaceiro e exibiu o mosaico com a frase “Bem-vindo ao inferno”. O Maracanã ainda contou com a presença do técnico Tite, que foi ao estádio observar alguns jogadores que fazem parte de seus planos para a seleção. Contagiado pela atmosfera, o time respondeu bem no gramado e obrigou Bento a fazer boas intervenções durante os dez minutos iniciais, uma delas após um bonito desvio de calcanhar feito por Pedro.

O domínio carioca continuou durante todo o primeiro tempo, graças à intensidade e à boa movimentação do setor ofensivo. Pedro era um dos jogadores mais inspirados, mostrando repertório dentro e fora da área, como quando deu um belo drible no meio de campo antes de olhar para um lado e tocar para o outro. João Gomes, outro destaque da noite, recebeu e cruzou para Gabigol, que foi de encontro à bola na pequena área e mandou para fora.

O Athletico, por sua vez, foi completamente envolvido, se limitou a um jogo muito defensivo e não exigiu nenhuma defesa difícil de Santos. A primeira finalização athleticana saiu apenas aos 45 minutos, graças a Terans, autor de uma linda jogada, na qual se livrou de três marcadores e soltou a bola para Fernandinho chutar por cima da trave.

No segundo tempo, o cenário pouco mudou, não à toa Pedro acertou a trave após cabeceio logo aos quatro minutos, dois minutos antes de Arrascaeta levar perigo em uma cabeçada para fora. A intensidade diminuiu nos momentos seguintes, mas a torcida encontrou outro motivo para inflamar, pois o volante Vidal e o atacante Everton Cebolinha, que estrearam contra o Avaí, entraram em campo nos lugares de Gomes e Everton Ribeiro.

Vidal participou de alguns bons lances e Cebolinha foi um pouco mais tímido, mas o protagonista dos principais momentos após a entrada deles foi Gabigol, que viu o lateral-direito Khellven tirar um chute seu de cabeça, em cima da linha. Depois, acertou uma bola no travessão.

A pressão flamenguista continuou, assim como a falta de pontaria. O Athletico, nas poucas chances que teve, também não conseguiu balançar a rede para dar um desfecho inesperado à partida. Frustrado, o Flamengo mostrou nervosismo nos minutos finais e David Luiz acabou expulso nos acréscimos, após ofender o árbitro Luiz Flávio de Oliveira. O nervosismo também se fez presente nas arquibancadas e se transformou em briga entre torcedores flamenguistas, que trocaram socos.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 0 ATHLETICO-PR

FLAMENGO – Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, João Gomes (Vidal), Everton Ribeiro (Everton) e Arrascaeta; Gabriel e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO-PR – Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno (Matheus Felipe) e Nicolás Hernández; Khelven, Erick, Hugo Moura, Fernandinho (Léo Cittadini) e Abner Vinícius; Terans (Vitinho) e Cuello (Marcelo Cirino). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS – Bento, Matheus Felipe, Erick, Léo Cittadini e Fernandinho (Athletico-PR); Léo Pereira, Gabriel, Thiago Maia e Arrascaeta (Flamengo).

CATÃO VERMELHO – David Luiz

RENDA – R$ 4.175.455,50

PÚBLICO – 65.271 pessoas

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro.